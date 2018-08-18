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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:20

  flyman написав:Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.
Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.
Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.

З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник. І ніякого газу.

Приманиваешь?)
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:58

  Natt написав:
  sesk написав:Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.

Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.

Хотя с такой зимой вообще отопление можно не включать :mrgreen:

У нас за 49 метров за январь и декабрь было 1200 с чем-то, за ноябрь, вообще 1500 нарисовали.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:14

  Natt написав:
  flyman написав:Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.
Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.
Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.

З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник. І ніякого газу.

Приманиваешь?)

... я просто не розумію, чому ви обоє до цього часу ще не сходили на побачення?
- що вас обох стримує?

... а час - то не на вашому боці! - не на вашу користь цокає....
... чак.... чак.... чак.... чак... :roll: :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:14

  hxbbgaf написав:
  Natt написав:
  sesk написав:Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.

Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.

Хотя с такой зимой вообще отопление можно не включать :mrgreen:

У нас за 49 метров за январь и декабрь было 1200 с чем-то, за ноябрь, вообще 1500 нарисовали.

Шо там у вас рисуют-это Роттердам и коррупция. Тут физику достаточно знать. Малая магистраль доставки теплоносителя, практически отсутствие теплопотерь , централизованные оптовые закупки должны делать ЦО выгоднее.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:08

  Долярчик написав:... я просто не розумію, чому ви обоє до цього часу ще не сходили на побачення?
- що вас обох стримує?

Я только с одним форумчанином на "ты". Делайте выводы.
Natt
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  #<1 ... 3039304030413042
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