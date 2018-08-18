Додано: Пон 24 лют, 2020 04:29

sesk написав: Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.





ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUM



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.



«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию. Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUMПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию.

Между его желанием и реальностью есть такие "мелочи" как Крым и Донбасс.Поэтому насчет "поладили" одни со вторыми (а не ДРУГ с ДРУГОМ).Максимум что возможно в данной ситуации - долгосрочное прекращение боевых действий, но опять-таки, это зависит не только от Украины.Если допустить некую фантастическую ситуацию, когда американская армия расфигачит росийскую группировку в Крыму, и просто станет рядом покурить пока ВСУ будет заниматься экзорцизмом на Донбассе. В это время "а над площадью над Красной от покрышек черный дым" (с) вынудит путлера камазы в ростов гнать.Вот после этого - "мир, дружба, жвачка". Да.... и признание украинского языка вторым государственным в рп. ...И три раза "ку".