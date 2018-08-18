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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:20
flyman написав:
Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.
Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.
Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.
З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник.
І ніякого газу.
Приманиваешь?)
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Natt
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Додано: Нед 23 лют, 2020 22:58
Natt написав: sesk написав:
Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.
Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.
Хотя с такой зимой вообще отопление можно не включать
У нас за 49 метров за январь и декабрь было 1200 с чем-то, за ноябрь, вообще 1500 нарисовали.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 23 лют, 2020 23:14
hxbbgaf написав: Natt написав: sesk написав:
Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.
Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.
Хотя с такой зимой вообще отопление можно не включать
У нас за 49 метров за январь и декабрь было 1200 с чем-то, за ноябрь, вообще 1500 нарисовали.
Шо там у вас рисуют-это Роттердам и коррупция. Тут физику достаточно знать. Малая магистраль доставки теплоносителя, практически отсутствие теплопотерь , централизованные оптовые закупки должны делать ЦО выгоднее.
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sesk
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Додано: Пон 24 лют, 2020 00:08
Долярчик написав:
... я просто не розумію, чому ви обоє до цього часу ще не сходили на побачення?
- що вас обох стримує?
Я только с одним форумчанином на "ты". Делайте выводы.
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Natt
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Додано: Пон 24 лют, 2020 00:45
Natt написав: Долярчик написав:
... я просто не розумію, чому ви обоє до цього часу ще не сходили на побачення?
- що вас обох стримує?
Я только с одним форумчанином на "ты". Делайте выводы.
Совет да любовь! +план окружения Киева "кавалирками".
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airmax78
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Додано: Пон 24 лют, 2020 00:54
airmax78, я только по Ирпеню выступаю, меня другие города-спутники не интересуют.
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Natt
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Додано: Пон 24 лют, 2020 01:11
Natt написав:airmax78
, я только по Ирпеню выступаю, меня другие города-спутники не интересуют.
Диверсификация - залог обеспеченной старости. Флай продолжит свою операцию по окружению Киева, Вы сосредоточитесь на Ирпене. Если не дай Бог, что с Киевом - в Ирпене все будет отлично - "кэшфлов" сохранится. Если наоборот, то вопрос, конечно. Но будем надеяться, что критическая зависимость Киева от Ирпеня появится не при нашей жизни.
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airmax78
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Додано: Пон 24 лют, 2020 02:42
Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.
ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUM
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию.
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sesk
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Додано: Пон 24 лют, 2020 04:29
sesk написав:
Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.
ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUM
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию.
Между его желанием и реальностью есть такие "мелочи" как Крым и Донбасс.
Поэтому насчет "поладили" одни со вторыми (а не ДРУГ с ДРУГОМ).
Максимум что возможно в данной ситуации - долгосрочное прекращение боевых действий, но опять-таки, это зависит не только от Украины.
Если допустить некую фантастическую ситуацию, когда американская армия расфигачит росийскую группировку в Крыму, и просто станет рядом покурить пока ВСУ будет заниматься экзорцизмом на Донбассе. В это время "а над площадью над Красной от покрышек черный дым" (с) вынудит путлера камазы в ростов гнать.
Вот после этого - "мир, дружба, жвачка". Да.... и признание украинского языка вторым государственным в рп. ...И три раза "ку".
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rjkz
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Додано: Пон 24 лют, 2020 06:13
rjkz написав: sesk написав:
Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.
ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUM
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию.
Между его желанием и реальностью есть такие "мелочи" как Крым и Донбасс.
Поэтому насчет "поладили" одни со вторыми (а не ДРУГ с ДРУГОМ).
Максимум что возможно в данной ситуации - долгосрочное прекращение боевых действий, но опять-таки, это зависит не только от Украины.
Если допустить некую фантастическую ситуацию, когда американская армия расфигачит росийскую группировку в Крыму, и просто станет рядом покурить пока ВСУ будет заниматься экзорцизмом на Донбассе. В это время "а над площадью над Красной от покрышек черный дым" (с) вынудит путлера камазы в ростов гнать.
Вот после этого - "мир, дружба, жвачка". Да.... и признание украинского языка вторым государственным в рп. ...И три раза "ку".
Как СШа скажет, так и будет. Я так понимаю, что они приказывают Украине дружить.
И чё ты решил, что они будут помогать Украине? Это было интересно демократоам, с которыми Трамп в ссоре. А импичмент ему не прошёл! Поэтому он щас всех будет "строить".
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sesk
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