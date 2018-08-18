Додано: Пон 24 лют, 2020 07:20

sesk написав: rjkz написав: sesk написав: Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.





ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUM



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.



«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию. Мир повысит цены на квартиры и подстегнёт экономику.ВАШИНГТОН, 23 февраля 2020, 19:26 — REGNUMПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию.



Между его желанием и реальностью есть такие "мелочи" как Крым и Донбасс.

Поэтому насчет "поладили" одни со вторыми (а не ДРУГ с ДРУГОМ).

Максимум что возможно в данной ситуации - долгосрочное прекращение боевых действий, но опять-таки, это зависит не только от Украины.

Если допустить некую фантастическую ситуацию, когда американская армия расфигачит росийскую группировку в Крыму, и просто станет рядом покурить пока ВСУ будет заниматься экзорцизмом на Донбассе. В это время "а над площадью над Красной от покрышек черный дым" (с) вынудит путлера камазы в ростов гнать.



Вот после этого - "мир, дружба, жвачка". Да.... и признание украинского языка вторым государственным в рп. ...И три раза "ку". Между его желанием и реальностью есть такие "мелочи" как Крым и Донбасс.Поэтому насчет "поладили" одни со вторыми (а не ДРУГ с ДРУГОМ).Максимум что возможно в данной ситуации - долгосрочное прекращение боевых действий, но опять-таки, это зависит не только от Украины.Если допустить некую фантастическую ситуацию, когда американская армия расфигачит росийскую группировку в Крыму, и просто станет рядом покурить пока ВСУ будет заниматься экзорцизмом на Донбассе. В это время "а над площадью над Красной от покрышек черный дым" (с) вынудит путлера камазы в ростов гнать.Вот после этого - "мир, дружба, жвачка". Да.... и признание украинского языка вторым государственным в рп. ...И три раза "ку".

Как СШа скажет, так и будет. Я так понимаю, что они приказывают Украине дружить.

И чё ты решил, что они будут помогать Украине? Это было интересно демократоам, с которыми Трамп в ссоре. А импичмент ему не прошёл! Поэтому он щас всех будет "строить". Как СШа скажет, так и будет. Я так понимаю, что они приказывают Украине дружить.И чё ты решил, что они будут помогать Украине? Это было интересно демократоам, с которыми Трамп в ссоре. А импичмент ему не прошёл! Поэтому он щас всех будет "строить".

ЧЁй-то?ТЫ случаем США и нью-ссср не попутал?Это на расии есьм царь. В США политическая система далеко не однополярная. Там никто никого не "застроит". Ну да, импичмент ПРОГНОЗИРУЕМО не прошел. И что? Это всего-лишь ход в предвыборной гонке обоих партий. Важный ход, как для одних так и для других. Почему демократы, понимая, что дальше Палаты Представителей импичмент не пройдет, все-же провели свою часть процедуры, дав республиканцам возможность провалить его в Сенате? В ГОД ВЫБОРОВ?! Можешь считать это таким себе Майданом по американски. Избрание Трампа в первый раз имеет весьма сомнительный окрас, но после импичмента даже только в Нижней палате Конгресса и отмазывания в Верхней, это консолидирует электорат демократов и мотивирует придти на голосование. Не секрет, что электорат демократов не очень "дисциплинирован" в плане явки. Ну вот теперь, "хлебнув Трампа", будет стимул.Заодно демократы выставили в очень неприглядном свете своих оппонентов. Напомнить, что в начале своего срока Трамп имел республиканское большинство и в Палате представителей и в Сенате? Прошедшие выборы в Палату представителей показали настроения людей.