....я висновки зробив - час втікає!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:10
....я висновки зробив - час втікає!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:54
Реальный бизнес не сбежит? Вы просто не в курсе - всё с точностью до наоборот. Юрик деньги из оборота в офшор выведет, самое ликвидное распродаст и всё, брать с него нечего. Промышленное оборудование, здания банкам нафиг не нужны, это не их бизнес. Зачастую оно и ценности никакой не представляет, продать некому. Ещё часто сложное оборудование продать вообще невозможно, т.к. стоимость демонтажа/монтажа превышает стоимость нового такого же оборудования. Банкам нужно продолжать доить клиентов, а не заниматься реализацией неликвида. А физик никуда не денется, даже если умрет - могут появиться наследники. В Рашке интересный случай был недавно - Сбербанк через суд повесил кредит умершей мамаши на детей в детдоме, от которых она давно отказалась )
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:57
Знакомый был в ФТ, интересовался квартирой в практически сданной очереди. Естественно при 100% оплате. Ему выкатили ценник $1600 за метр, при символической скидке. Я так понял, из-за останова УБ/Аркады КАН совсем потерял совесть
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