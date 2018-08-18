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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3040304130423043

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:57

Знакомый был в ФТ, интересовался квартирой в практически сданной очереди. Естественно при 100% оплате. Ему выкатили ценник $1600 за метр, при символической скидке. Я так понял, из-за останова УБ/Аркады КАН совсем потерял совесть :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:35

  Mazay256 написав:Знакомый был в ФТ, интересовался квартирой в практически сданной очереди. Естественно при 100% оплате. Ему выкатили ценник $1600 за метр, при символической скидке. Я так понял, из-за останова УБ/Аркады КАН совсем потерял совесть :)

Почему? Они просто поняли, что никто на рынке не приближается к ним по уровню даже близко. А те кто пытаются - выставляют ценники выше чем у КАНа. Не нравится 1600 за метр ФТ - всегда можно купить по 1500 переуступку в Оркаде в сданных домах и почувствовать разницу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:23

  airmax78 написав:
  Mazay256 написав:Знакомый был в ФТ, интересовался квартирой в практически сданной очереди. Естественно при 100% оплате. Ему выкатили ценник $1600 за метр, при символической скидке. Я так понял, из-за останова УБ/Аркады КАН совсем потерял совесть :)

Почему? Они просто поняли, что никто на рынке не приближается к ним по уровню даже близко. А те кто пытаются - выставляют ценники выше чем у КАНа. Не нравится 1600 за метр ФТ - всегда можно купить по 1500 переуступку в Оркаде в сданных домах и почувствовать разницу.

на площадках УБ начинается шевеление
а там есть несколько перспективных объектов
желающим забетонироваться рекомендую пока неторопливо присмотреться а как только стартанут стройки и откроются ОП под новым брендом срочно покупать пока на старте(1-2- недели) цены еще будут на уровне осени 2019...
"форточка возможностей"-2...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30

Прохожий
Здравствуйте.
Заметил шевеление в Генезисе еще неделю назад, был удивлен. Подскажите , кто его достраивает? Там вроде не КГС, собственники участка кого-то другого привлекли?
__WD__
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:37

  artlife написав:
  proftpd66 написав:[
последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.

Всё разлетается, но, почему-то, стройки останавливаются. Какая-то нестыковка. :)

Всё стыкуется: бабло собрали-и на Мальдивы. Достраивать будет КГС. Укрбуд-лучший пример.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:38

  __WD__ написав:Прохожий
Здравствуйте.
Заметил шевеление в Генезисе еще неделю назад, был удивлен. Подскажите , кто его достраивает? Там вроде не КГС, собственники участка кого-то другого привлекли?

Вы заметили, что Прохожий здесь появляется оооочень редко? Всё потому, что он и достраивает :mrgreen:. Спасает свою инвестицию
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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  #<1 ... 3040304130423043
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