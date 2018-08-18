Додано: Пон 24 лют, 2020 12:51

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что для того, чтобы выплачивать проценты по ипотеке, украинцам сегодня нужно торговать оружием или наркотиками: настолько они высокие.



"Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть я не знаю: наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно. Наша задача, чтобы банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека 10% в этом году - одна из наших задач, если мы говорим про дешевые ресурсы"



Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s