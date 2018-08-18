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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:57
Знакомый был в ФТ, интересовался квартирой в практически сданной очереди. Естественно при 100% оплате. Ему выкатили ценник $1600 за метр, при символической скидке. Я так понял, из-за останова УБ/Аркады КАН совсем потерял совесть
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:35
Почему? Они просто поняли, что никто на рынке не приближается к ним по уровню даже близко. А те кто пытаются - выставляют ценники выше чем у КАНа. Не нравится 1600 за метр ФТ - всегда можно купить по 1500 переуступку в Оркаде в сданных домах и почувствовать разницу.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:23
на площадках УБ начинается шевеление
а там есть несколько перспективных объектов
желающим забетонироваться рекомендую пока неторопливо присмотреться а как только стартанут стройки и откроются ОП под новым брендом срочно покупать пока на старте(1-2- недели) цены еще будут на уровне осени 2019...
"форточка возможностей"-2...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30
Прохожий
Здравствуйте.
Заметил шевеление в Генезисе еще неделю назад, был удивлен. Подскажите , кто его достраивает? Там вроде не КГС, собственники участка кого-то другого привлекли?
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:37
Всё стыкуется: бабло собрали-и на Мальдивы. Достраивать будет КГС. Укрбуд-лучший пример.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:38
Вы заметили, что Прохожий здесь появляется оооочень редко? Всё потому, что он и достраивает . Спасает свою инвестицию
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:49
Интересно у Вас получается: банк основные средства не сможет распродать, а юрик-распродаст. К тому же быстро. И все проданное будет не в залоге...И почти весь бизнес-это деньги и ликвидные оборотные средства. А еще юрику без проблем банки дадут вывести средства в оффшор. Еще скажите, что без уплаты налогов.
Ну, если действительно всё так: у бизнеса полно оборотки, мало ОС, вывести в оффшор-не проблема, то инвестиции этой стране не нужны. Только Зе и Гончарук-не в курсе.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:51
Ипотека=торговля оружием :-)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что для того, чтобы выплачивать проценты по ипотеке, украинцам сегодня нужно торговать оружием или наркотиками: настолько они высокие.
"Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть я не знаю: наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно. Наша задача, чтобы банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека 10% в этом году - одна из наших задач, если мы говорим про дешевые ресурсы"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:56
продолжает строить та же компания что и начинала, договора с владельцем участка на ней
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:00
Serg-ik
Я читал, что он там проинвестировал, вот и задал вопрос . Он редко появляется , но пишет в основном то по теме.
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