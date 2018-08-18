Додано: Пон 24 лют, 2020 13:22

Gastarbaiter

Как что? перегородка между квартирами -блок 10 см.5 см пустоты и второй блок 10 см.

Плюс умные скамейки на территории

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s