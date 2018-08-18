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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3042304330443045>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:00

Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.

В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи :!: :!: На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к

сейчас только однухи улетают. Ракета падает :wink:

:mrgreen:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:03

Прохожий
Я имел в виду, что объект Укрбудовский, Кто из подрядчиков его строит- мне неизвестно.
Но Вы написали , что вскоре можно будет присмартиваться к недостроям Укрбуда, вот и хотел уточнить.
__WD__
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:14

  airmax78 написав:Не нравится 1600 за метр ФТ - всегда можно купить по 1500 переуступку в Оркаде в сданных домах и почувствовать разницу.

А что там такого уникального в ФТ? Ну, кроме того, что дома не по 30 этажей.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20

  proftpd66 написав:Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.

В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи :!: :!: На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к

сейчас только однухи улетают. Ракета падает :wink:

:mrgreen:


Відкрив твоє посилання.
Рідко можна побачити таке точне співпадіння повідомлень і аватарки.



Про однухи не треба плести казочки - ніхто нікуди не улітає.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:22

Gastarbaiter
Как что? перегородка между квартирами -блок 10 см.5 см пустоты и второй блок 10 см.
Плюс умные скамейки на территории
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:39

  Serg-ik написав:
  __WD__ написав:Прохожий
Здравствуйте.
Заметил шевеление в Генезисе еще неделю назад, был удивлен. Подскажите , кто его достраивает? Там вроде не КГС, собственники участка кого-то другого привлекли?

Вы заметили, что Прохожий здесь появляется оооочень редко? Всё потому, что он и достраивает :mrgreen:. Спасает свою инвестицию

Серж, вот вы бы, лучше, не шутили, а прислушались.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:42

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Не нравится 1600 за метр ФТ - всегда можно купить по 1500 переуступку в Оркаде в сданных домах и почувствовать разницу.

А что там такого уникального в ФТ? Ну, кроме того, что дома не по 30 этажей.

Для Щуцина, наверное, ничего особенного - все +/- так строят. Для Киева - это революция в жилой застройке. И, к сожалению, никто кроме КАНа ничего подобного на рынке не предлагает. Эксклюзивный товар >> эксклюзивная цена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, вот вы бы, лучше, не шутили, а прислушались.

К кому? К чему?
Наше время не предсказуемо. Точнее, никогда не знаешь где тебя кинут.
КГС первым делом достраивает Новомостицкий и Пектораль.
https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-voz ... ealizacii/
Блин, Новомостицкий уже более 4-х лет строится и всё никак. Пектораль по 1000 куё за метр была перед тем, как остановиться.
Вы мне рекомендовали присмотреться к Багговутовскому и....к Кирилловскому Гаю. И сами на него засматривались...
Прохожий встрял в Миракс и Генезис. Опытный дед ( надеюсь, что уже дед)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:01

  __WD__ написав:Прохожий
Я имел в виду, что объект Укрбудовский, Кто из подрядчиков его строит- мне неизвестно.
Но Вы написали , что вскоре можно будет присмартиваться к недостроям Укрбуда, вот и хотел уточнить.

все написанное мной ИМХО
каждый принимает решение сам, впрочем как и несет ответственность за это)
пишу далеко не все что знаю но имеющий моск да услышит, чес говоря на этом когда то информативном но угандошеном вильнолюдьмы при содействии М... форуме уже даже писать в лом...мэйби еще по привычке ...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:пишу далеко не все что знаю

потому что писать всё-нарваться на неприятности?
Потому что всё так плохо, что удивительно почему до сих пор держиться?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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