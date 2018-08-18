Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.
В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к
сейчас только однухи улетают. Ракета падает
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:00
Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.
В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к
сейчас только однухи улетают. Ракета падает
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:03
Прохожий
Я имел в виду, что объект Укрбудовский, Кто из подрядчиков его строит- мне неизвестно.
Но Вы написали , что вскоре можно будет присмартиваться к недостроям Укрбуда, вот и хотел уточнить.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:14
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20
Відкрив твоє посилання.
Рідко можна побачити таке точне співпадіння повідомлень і аватарки.
Про однухи не треба плести казочки - ніхто нікуди не улітає.
Всім процвітання!
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:22
Gastarbaiter
Как что? перегородка между квартирами -блок 10 см.5 см пустоты и второй блок 10 см.
Плюс умные скамейки на территории
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:39
Серж, вот вы бы, лучше, не шутили, а прислушались.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:42
Для Щуцина, наверное, ничего особенного - все +/- так строят. Для Киева - это революция в жилой застройке. И, к сожалению, никто кроме КАНа ничего подобного на рынке не предлагает. Эксклюзивный товар >> эксклюзивная цена.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К кому? К чему?
Наше время не предсказуемо. Точнее, никогда не знаешь где тебя кинут.
КГС первым делом достраивает Новомостицкий и Пектораль.
Блин, Новомостицкий уже более 4-х лет строится и всё никак. Пектораль по 1000 куё за метр была перед тем, как остановиться.
Вы мне рекомендовали присмотреться к Багговутовскому и....к Кирилловскому Гаю. И сами на него засматривались...
Прохожий встрял в Миракс и Генезис. Опытный дед ( надеюсь, что уже дед)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:01
все написанное мной ИМХО
каждый принимает решение сам, впрочем как и несет ответственность за это)
пишу далеко не все что знаю но имеющий моск да услышит, чес говоря на этом когда то информативном но угандошеном вильнолюдьмы при содействии М... форуме уже даже писать в лом...мэйби еще по привычке ...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
потому что писать всё-нарваться на неприятности?
Потому что всё так плохо, что удивительно почему до сих пор держиться?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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