Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.
В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к
сейчас только однухи улетают. Ракета падает
Відкрив твоє посилання. Рідко можна побачити таке точне співпадіння повідомлень і аватарки.
Про однухи не треба плести казочки - ніхто нікуди не улітає.
последние 5-6 лет на стройках моментально разбирают однухи. Все остальное: 2к и 3к висит долго. По этому я написал что СЕЙЧАС моментально улетают ТОЛЬКО однухи.
сейчас часто 1к стоят дороже ЧЕМ 2к-3к. А в 2008 было наоборот.
Про какие сказки Вы написать? Вы в адекватном состоянии?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 24 лют, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Наведу конкретний приклад по ЖК «Покрова» на вул. Січових Стрільців, 59, де, разом із місцевою громадою, нашій команді в судах вдалося зупинити незаконне будівництво багатоповерхівки на місті знесеного військкомату у дворах старих будинків.
Ми добилися анулювання незаконно наданого дозволу на будівництво і захистили його анулювання в судах – але Київміськбуд просить забезпечити їм новий дозвіл на незаконне будівництво. Подані позови до суду і частина судів вже виграна в перших інстанціях – але Київміськбуд пропонує відмовити у задоволенні поданих позовів, а вже винесені на користь громади судові рішення відмінити у вищих інстанціях.
Навіть для нинішнього рівня корупції в Україні прямо ПИСЬМОВО просити владу організувати тиск на суд задля отримання неправомірних рішень - це вже якийсь новий рівень сюрреалізму..."
Агов ракетчики, достройка незаконных строек может ударить по ценам, добавить арендных площадей. В ваших интересах, чтобы все было по закону