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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3042304330443045

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:06

  Первый написав:
  proftpd66 написав:Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.

В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи :!: :!: На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к

сейчас только однухи улетают. Ракета падает :wink:

:mrgreen:


Відкрив твоє посилання.
Рідко можна побачити таке точне співпадіння повідомлень і аватарки.



Про однухи не треба плести казочки - ніхто нікуди не улітає.


последние 5-6 лет на стройках моментально разбирают однухи. Все остальное: 2к и 3к висит долго. По этому я написал что СЕЙЧАС моментально улетают ТОЛЬКО однухи.

сейчас часто 1к стоят дороже ЧЕМ 2к-3к. А в 2008 было наоборот.

Про какие сказки Вы написать? Вы в адекватном состоянии? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 24 лют, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:07

  Serg-ik написав:Gastarbaiter
Как что? перегородка между квартирами -блок 10 см.5 см пустоты и второй блок 10 см.
Плюс умные скамейки на территории

Да, там в туалете громкие звуки лучше не издавать, резонанс разносит звук на несколько этажей, что в коммуналке
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может уже приносили сюда, если да, то извиняюсь -
https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1758660727598663
"Ну а запропоновані "шляхи вирішення проблем" – це просто ЖАХ для будь-якої правової держави.

Наведу конкретний приклад по ЖК «Покрова» на вул. Січових Стрільців, 59, де, разом із місцевою громадою, нашій команді в судах вдалося зупинити незаконне будівництво багатоповерхівки на місті знесеного військкомату у дворах старих будинків.

Ми добилися анулювання незаконно наданого дозволу на будівництво і захистили його анулювання в судах – але Київміськбуд просить забезпечити їм новий дозвіл на незаконне будівництво. Подані позови до суду і частина судів вже виграна в перших інстанціях – але Київміськбуд пропонує відмовити у задоволенні поданих позовів, а вже винесені на користь громади судові рішення відмінити у вищих інстанціях.

Навіть для нинішнього рівня корупції в Україні прямо ПИСЬМОВО просити владу організувати тиск на суд задля отримання неправомірних рішень - це вже якийсь новий рівень сюрреалізму..."

Агов ракетчики, достройка незаконных строек может ударить по ценам, добавить арендных площадей. В ваших интересах, чтобы все было по закону :mrgreen:
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