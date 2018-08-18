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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:52
Прохожий написав:
а в чем тогда стратегия?
весна 15го РТ ПА1250
весна 20го ФТ ПА1600
Не претендовал на Файну, на РТ-тем более. Что произошло такого, что цены вдруг стали на 20-30 % больше в течение 4-6 мес? Это не 20-30% к зарплате, это десятки тысяч у.е.к ценнику
Стратегия? Купить при стабильной ситуации с ценами, когда продавцам будет понятно что они смогут купить на выручку, покупателям будет понятно что они смогут купить на имеющуюся сумму.
А сейчас некоторые просят за совкошлак в 67 метров на правом берегу 100 000, а другие за 80-90 метров с ремонтом на ПОХе хотят 80 000
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:57
Serg-ik написав:
Стратегия? Купить при стабильной ситуации
это стратегия альтернативщика
увы вы в жестком пролете
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:01
Прохожий
Спасибо.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:03
Прохожий
я в лотереи играю , но редко и на мелкие суммы.
На денежных качельках не катаюсь.
Не сочувствую инвесторам Укрбуда-сами должны были понимать куда лезут, сочувствую инвесторам КГС.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:07
А что не так с КГС ?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:22
Serg-ik написав: Прохожий написав:
шелестя 5ю пачками лежащими под матрасом...
...эх, но как все наипнется своего уже не упущу, аки Д"Артаньян выскочу и куплю 100м2 с
Погодите, я понимаю и отдаю себе отчёт, что в момент когда всё наипнётся, никто не рискует, не продаёт вторичку, не пытается сунутся в первичку и выбор становится очень ограниченным. Это было в 2009, так было в 2014-2015
. Стабильность пришла в 2018-начале 2019, я даж смотрел кое-что на вторичке, выше своих возможностей правда...Те, кто продавал, продавали месяцами, 6-12.
Но случились выборы и Укрбуд...
У меня друг свою первую хату зимой 2008-2009 проинвестировал. Измена была, что недостроят, но рискнул.
Так что по-разному бывает.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:25
кстати
Serg-ik написав:Прохожий я в лотереи играю , но редко и на мелкие суммы.
На денежных качельках не катаюсь.
Не сочувствую инвесторам Укрбуда-сами должны были понимать куда лезут, сочувствую инвесторам КГС.
Я нет, вообще, в принципе
ваша стратегия:
15й год- 5 пачек
20й год - 5 пачек
ИМХО с таким подходом уже достроятся дома и УБ и КГС а вы все будете каждый вечер нежно массировать любимые 5пачек под матрасом хотя за них уже можно будет присматривать только Березань...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:30
asti написав:
А что не так с КГС ?!
на них повесили достройку Укрбуда.
Источники финансирования гарантированы?
Очереди инвесторов обеспечены?
Производственные мощности удвоились?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:34
proftpd66 написав:
Охрименко в своей лекции показал стату от 2008 года.
В 2008г цена средняя 3.5к$ за метр была на трехи
На двухи и однухи была маленькая, около 1.5к-2к
сейчас только однухи улетают. Ракета падает
Коммуналка выросла более чем в 10 раз. И налог на больше 60 метров. Его же поднимут обязательно! В 2008 году можно было чтобы бетон простаивал.
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