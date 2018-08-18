Додано: Пон 24 лют, 2020 15:03

Прохожий

я в лотереи играю , но редко и на мелкие суммы.

На денежных качельках не катаюсь.

Не сочувствую инвесторам Укрбуда-сами должны были понимать куда лезут, сочувствую инвесторам КГС.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s