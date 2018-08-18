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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:53
До речі. Проект змін до податкового кодексу у папи вже тиждень. Хто що чув щодо ветує чи підпише?
Там епохальні зміни до кржн.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:29
Serg-ik написав: asti написав:
А что не так с КГС ?!
на них повесили достройку Укрбуда.
Источники финансирования гарантированы?
Очереди инвесторов обеспечены?
Производственные мощности удвоились?
Как повесили, так и будут висеть.
У кмб свои задолженности перед своими инвесторами и сотрудниками.
А укрбуд это так, пошли навстречу другану Микитася Кличко и Зеленскому. Пообещали начать достраивать во второй половине 2020г,а пока якобы будут пол-года принимать объекты УБ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:33
Первый написав:
До речі. Проект змін до податкового кодексу у папи вже тиждень. Хто що чув щодо ветує чи підпише?
Там епохальні зміни до кржн.
ничего не слышно, но есть надежда что после недавних митингов ФОПов закон ветируют и отправят на доработку.
Из того что читал, на встрече с Зе были представители 3 групп:
1) американская торговая палата (всякие Кока-колы, Нестле и прочие импортеры)
2) инвест-банкиры типа Драгона, представляющие мировых спекулянтов
3) асоциация украинского бизнеса (средние предприятия).
1 и 2 сказали что все молодцы, и Гетьманцев, и Маркарова, и всем очень довольны - и курсом, и законом.
3 сказали что им капец, и закон их добьет еще больше, и вообще то он не соответствует предвыборным обещаниям Зе (упрощение налогообложения, ННВК и т.д.), на что Зе развел руками.
Поскольку яйки Зе не в его руках, а в руках 1 и 2, то большая вероятность что подпишет.
ЗЫ эпохальные змины - это про налог 19,5% на 3ю и последующие проданные в году квартиры?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:40
investorkiev написав: Первый написав:
До речі. Проект змін до податкового кодексу у папи вже тиждень. Хто що чув щодо ветує чи підпише?
Там епохальні зміни до кржн.
ничего не слышно, но есть надежда что после недавних митингов ФОПов закон ветируют и отправят на доработку.
Из того что читал, на встрече с Зе были представители 3 групп:
1) американская торговая палата (всякие Кока-колы, Нестле и прочие импортеры)
2) инвест-банкиры типа Драгона, представляющие мировых спекулянтов
3) асоциация украинского бизнеса (средние предприятия).
1 и 2 сказали что все молодцы, и Гетьманцев, и Маркарова, и всем очень довольны - и курсом, и законом.
3 сказали что им капец, и закон их добьет еще больше, и вообще то он не соответствует предвыборным обещаниям Зе (упрощение налогообложения, ННВК и т.д.), на что Зе развел руками.
Поскольку яйки Зе не в его руках, а в руках 1 и 2, то большая вероятность что подпишет.
ЗЫ эпохальные змины - это про налог 19,5% на 3ю и последующие проданные в году квартиры?
Да.
Попит на дешеві 1к квартири як засіб накопичення знизиться. У той же час перша продаж взагалі не буде обкладатися податком на доходи.
Зи. 27 го останній день. По цигаркам на 15тий день ветував, що підтверджує тезу про яйки.
Зи. Ви б парочку скинули однокімнатного ...
Всім процвітання!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:53
Первый написав:
Зи. Генезіс таки почали будувати
на то что смотрел
февраль 2019 21,5кгрн
октябрь 2019 25кгрн
думаю как стартанет ОП будет от 30кгрн
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:56
sesk написав: pesikot написав: vladus17 написав:
Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
Есть один нюанс
Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше
ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию
Дом можно обогреть разными способами
Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.
Смотря ХТО руководит и получает прибыль за ЦО .
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:02
Первый написав: investorkiev написав: Первый написав:
До речі. Проект змін до податкового кодексу у папи вже тиждень. Хто що чув щодо ветує чи підпише?
Там епохальні зміни до кржн.
ничего не слышно, но есть надежда что после недавних митингов ФОПов закон ветируют и отправят на доработку.
Из того что читал, на встрече с Зе были представители 3 групп:
1) американская торговая палата (всякие Кока-колы, Нестле и прочие импортеры)
2) инвест-банкиры типа Драгона, представляющие мировых спекулянтов
3) асоциация украинского бизнеса (средние предприятия).
1 и 2 сказали что все молодцы, и Гетьманцев, и Маркарова, и всем очень довольны - и курсом, и законом.
3 сказали что им капец, и закон их добьет еще больше, и вообще то он не соответствует предвыборным обещаниям Зе (упрощение налогообложения, ННВК и т.д.), на что Зе развел руками.
Поскольку яйки Зе не в его руках, а в руках 1 и 2, то большая вероятность что подпишет.
ЗЫ эпохальные змины - это про налог 19,5% на 3ю и последующие проданные в году квартиры?
Да.
Попит на дешеві 1к квартири як засіб накопичення знизиться. У той же час перша продаж взагалі не буде обкладатися податком на доходи.
Зи. 27 го останній день. По цигаркам на 15тий день ветував, що підтверджує тезу про яйки.
Зи. Ви б парочку скинули однокімнатного ...
посмотрим на сроки, в любом случае пересичный быстро не расчехлится, если это не с завтрашнего дня начнет действовать.
ЗЫ просматривал проект закона, там часть норм должна была начать действовать с 01.06.2019, другая часть с 01.01.2020.
Учитывая что пока принимали то эти сроки прошли, то самое актуальное - это на какие сроки заменят. Будет все с 01.06.2020, или часть так, часть с 21 года, или все с 01.01.21
ЗЫ так вроде и сейчас первая продажа не облагается налогом на доходы (если больше 3 лет в собственности)? что поменяется?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:55
investorkiev написав:
ЗЫ так вроде и сейчас первая продажа
не облагается налогом на доходы (если больше 3 лет в собственности)? что поменяется?
Ну на нуя эти мелкие ( "законы"
) показательные загоны
для мелочи?
Если в стране некоторым(всем олигархам) разрешено пользоваться офшорами , тогда как можно наполнить казну не изнасиловав Долярчиков?
Обьёмы первых перепродаж недвиги
и обьёмы перепродажи газа , нефти , ферросплавов, преференций для МХП и иже холявщиков
дерибана госбюджета сравнимы ?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 24 лют, 2020 19:11, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:55
Прохожий написав:
думаю как стартанет ОП будет от 30кгрн
Вы случайно не знаете,а в Медовом квартиры хорошо продаются?
А вообще цепочка рассуждений волшебная,сначала 20 000 грн за метр,курс 28,потом годы простоя,курс 24.4,будет па 30 и ноль движений на стройке за эти пару лет,ну намучали несколько этажей монолита и перестала контора с громким названием державна существовать,значит будет по 30 за скелет,но за перспективный скелетище)))
Наверное уже больше доверия Уне,ведь там хоть строят,и не по 30 за метр...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 19:11
Serg-ik написав:Прохожий
я в лотереи играю , но редко и на мелкие суммы.
На денежных качельках не катаюсь.
Не сочувствую инвесторам Укрбуда-сами должны были понимать куда лезут, сочувствую инвесторам КГС.
Чё им сочувствовать? Они -инвесторы. Инвестиции-это рисковый бизнес. А решать их проблемы будут за наши деньги-налогоплательщиков!
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