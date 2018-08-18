Додано: Пон 24 лют, 2020 17:33

Первый написав: До речі. Проект змін до податкового кодексу у папи вже тиждень. Хто що чув щодо ветує чи підпише?

Там епохальні зміни до кржн. До речі. Проект змін до податкового кодексу у папи вже тиждень. Хто що чув щодо ветує чи підпише?Там епохальні зміни до кржн.

ничего не слышно, но есть надежда что после недавних митингов ФОПов закон ветируют и отправят на доработку.Из того что читал, на встрече с Зе были представители 3 групп:1) американская торговая палата (всякие Кока-колы, Нестле и прочие импортеры)2) инвест-банкиры типа Драгона, представляющие мировых спекулянтов3) асоциация украинского бизнеса (средние предприятия).1 и 2 сказали что все молодцы, и Гетьманцев, и Маркарова, и всем очень довольны - и курсом, и законом.3 сказали что им капец, и закон их добьет еще больше, и вообще то он не соответствует предвыборным обещаниям Зе (упрощение налогообложения, ННВК и т.д.), на что Зе развел руками.Поскольку яйки Зе не в его руках, а в руках 1 и 2, то большая вероятность что подпишет.ЗЫ эпохальные змины - это про налог 19,5% на 3ю и последующие проданные в году квартиры?