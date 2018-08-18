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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3045304630473048

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:33

В эфире друг Долярчика из сибирской конфедерации


Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:07

  proftpd66 написав:В эфире друг Долярчика из сибирской конфедерации

Всё прекрасно.
И 3 мокрых зоны вместо одной для соседей снизу
И вытяжка на кухне в никуда
И "посуточные олени"
И всё это не узаконено, хотя деньги уже вложены.
И хотят узаконить не 30 кв.м, а 40 кв.м
И, главное, почаще произносить, инвестиции, инвестиционное

Всё, как любит Долярчик :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34

  pesikot написав:
  proftpd66 написав:В эфире друг Долярчика из сибирской конфедерации

Всё прекрасно.
И 3 мокрых зоны вместо одной для соседей снизу
И вытяжка на кухне в никуда
И "посуточные олени"
И всё это не узаконено, хотя деньги уже вложены.
И хотят узаконить не 30 кв.м, а 40 кв.м
И, главное, почаще произносить, инвестиции, инвестиционное

Всё, как любит Долярчик :)

Эти 3.14дорасы еще и тренинги проводят, как устраивать ад соседям.
airmax78
 
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