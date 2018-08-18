В эфире друг Долярчика из сибирской конфедерации
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:33
В эфире друг Долярчика из сибирской конфедерации
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:07
Всё прекрасно.
И 3 мокрых зоны вместо одной для соседей снизу
И вытяжка на кухне в никуда
И "посуточные олени"
И всё это не узаконено, хотя деньги уже вложены.
И хотят узаконить не 30 кв.м, а 40 кв.м
И, главное, почаще произносить, инвестиции, инвестиционное
Всё, как любит Долярчик
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34
Эти 3.14дорасы еще и тренинги проводят, как устраивать ад соседям.
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