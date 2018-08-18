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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:37
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:42
hxbbgaf написав:
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
1.5 млн. исков? Полная *** какая-то.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:45
airmax78 написав: hxbbgaf написав:
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
1.5 млн. исков? Полная *** какая-то.
о боги! по телевізору знову напиз**іли. оце новина. ще й по мертвечуковському інтеру
главное оружие рашистов - ложь
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