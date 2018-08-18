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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3045304630473048

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:37

По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:42

  hxbbgaf написав:По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.

1.5 млн. исков? Полная *** какая-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:45

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.

1.5 млн. исков? Полная *** какая-то.


о боги! по телевізору знову напиз**іли. оце новина. ще й по мертвечуковському інтеру
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:46

trololo
Вы совсем забросили созданную Вами тему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:21

  hxbbgaf написав:По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.

Вы это... завязывайте ка с телепросмотрами мыльных шоу - эта ниша зарезервирована для скучающих домохозяек и пенсионеров. Тащить оттуда пургу на финансовый форум - уж совсем за гранью приличий.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:28

  airmax78 написав:trololo
Вы совсем забросили созданную Вами тему.

нема позиції - нема про що писати. чекаємо теслу нижче
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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