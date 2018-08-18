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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:37
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:42
hxbbgaf написав:
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
1.5 млн. исков? Полная *** какая-то.
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airmax78
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:45
airmax78 написав: hxbbgaf написав:
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
1.5 млн. исков? Полная *** какая-то.
о боги! по телевізору знову напиз**іли. оце новина. ще й по мертвечуковському інтеру
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 24 лют, 2020 23:46
trololo
Вы совсем забросили созданную Вами тему.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:21
hxbbgaf написав:
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
Вы это... завязывайте ка с телепросмотрами мыльных шоу - эта ниша зарезервирована для скучающих домохозяек и пенсионеров. Тащить оттуда пургу на финансовый форум - уж совсем за гранью приличий.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:25
antey1969
Людям треба створювати контент. От вони і включають креатив на повну.
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RomanM
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:28
airmax78 написав:trololo
Вы совсем забросили созданную Вами тему.
нема позиції - нема про що писати. чекаємо теслу нижче
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 25 лют, 2020 04:11
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rjkz
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:17
Vadim V написав:
Долярчиков
...отако бачу, що не сторінка тут, чи на валютній гілці, то згадуєте Долярчика
, навіть, замість вільнолюдей, чи пересічних - вживаєте "Долярчики"
- еееехххххх, ввійду(чи вже ввійшов) у форумну історію
- еееехххххх, де б ви ще знайшли такого цікавого персонажа, якого тут створив я?!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:28
investorkiev написав:
посмотрим на сроки, в любом случае пересичный быстро не расчехлится, если это не с завтрашнего дня начнет действовать.
ЗЫ просматривал проект закона, там часть норм должна была начать действовать с 01.06.2019, другая часть с 01.01.2020.
Учитывая что пока принимали то эти сроки прошли, то самое актуальное - это на какие сроки заменят. Будет все с 01.06.2020, или часть так, часть с 21 года, или все с 01.01.21
ЗЫ так вроде и сейчас первая продажа не облагается налогом на доходы (если больше 3 лет в собственности)? что поменяется?
Зміниться суттєвий ньанс - випадає більше 3 років у власності. Отже раз на рік можеш купити і продати квартиру легально з низькими транзакційними витратами. Сенсу це робити зхатою за 30 кує - 0. А от з дорожчим сегментом є.
Короче все як завжди - кровосісям все, а простій трібеці з 10ком самих дешевих однушок - 18% податку з третої квартири:-)
Всім процвітання!
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