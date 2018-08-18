hxbbgaf написав:По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
Правда.
Я ще по звізда тв бачив що американці придумали нову модифікацяю звізда віруса який буде вбивати виключно слов'ян. Китайцям уже всьо, залишилися слов'яни.
А ще мені в селі розказували що американці скоро скуплять землю і позносять хати селян що вирощувати коноплю і мак. А селянам прийдеться виїхати в Київ