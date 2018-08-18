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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:38
hxbbgaf написав:
По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.
Правда.
Я ще по звізда тв бачив що американці придумали нову модифікацяю звізда віруса який буде вбивати виключно слов'ян. Китайцям уже всьо, залишилися слов'яни.
А ще мені в селі розказували що американці скоро скуплять землю і позносять хати селян що вирощувати коноплю і мак. А селянам прийдеться виїхати в Київ
Всім процвітання!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:00
Почему в городе такой ПЦ с пробками? сегодня же хорошая погода. Уже 45 мин еду с Лукьяновки до Львовской площади. И еще ехать и ехать.
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airmax78
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:16
airmax78 написав:
Почему в городе такой ПЦ с пробками?
Виталий пришёл и порядки с транспортом навёл: наладил траспортный коридор Троещина-Кардачи, сделал наземное метро с Трои, заключил договора с китайцами, которые копают метро днём и ночью, вокруг Киева третий год строится объездная дорога. А Вам всё мало, пользуйтесь этим, оставьте свою евробляху у дома
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:36
а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа. И радостные отчеты эвакуаторщиков, ставящих рекорды по эвакуации.
Ну и вильнолюди, паркующиеся вторым рядом, как вишенка на торте.
Зато третье место в мире заняли! Хоть по пробкам, но это поймут не только лишь все.
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striped
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:44
striped написав:
а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа. И радостные отчеты эвакуаторщиков, ставящих рекорды по эвакуации.
Ну и вильнолюди, паркующиеся вторым рядом, как вишенка на торте.
Зато третье место в мире заняли! Хоть по пробкам, но это поймут не только лишь все.
Норм. Місто стає для людей, а не авто.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:53
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:53
striped написав:
а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа
Ну вот и ответ для Эйрмакса: сложнее стало парковаться в центре, потому дорога в центр становится дольше. Он стоит на Лукьяновской потому, что кто-то на Софиевской площади ищет себе место под парковку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:00
airmax78 написав:
Почему в городе такой ПЦ с пробками? сегодня же хорошая погода. Уже 45 мин еду с Лукьяновки до Львовской площади. И еще ехать и ехать.
пешком быстрее и полезнее
та и вообще, на такие расстояния лучше взять электросамокат
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:03
Serg-ik написав: striped написав:
а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа
Ну вот и ответ для Эйрмакса: сложнее стало парковаться в центре, потому дорога в центр становится дольше. Он стоит на Лукьяновской потому, что кто-то на Софиевской площади ищет себе место под парковку
Не совсем. Пробка внезапно рассосалась сразу за Львовской площадью.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:04
все равное...на самокате 5 минту езды
какой смысл стоять в пробке?
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