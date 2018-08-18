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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3047304830493050>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:38

  hxbbgaf написав:По Интеру во 2-й серии стосується кожного рассказывали, сейчас 1.5 млн исков против гос. регистраторов по поводу незаконного переоформления недвиги. Это правда? А крайним потом оказывается добросовестный конечный покупаеть, ему будут возвращать деньги столетиями, если, вообще, будут, таков у нас закон, он суров, но все больше к добропорядочным гражданам. Называется, инвестируйТЕ.

Правда.
Я ще по звізда тв бачив що американці придумали нову модифікацяю звізда віруса який буде вбивати виключно слов'ян. Китайцям уже всьо, залишилися слов'яни.
А ще мені в селі розказували що американці скоро скуплять землю і позносять хати селян що вирощувати коноплю і мак. А селянам прийдеться виїхати в Київ
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:00

Почему в городе такой ПЦ с пробками? сегодня же хорошая погода. Уже 45 мин еду с Лукьяновки до Львовской площади. И еще ехать и ехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Почему в городе такой ПЦ с пробками?

Виталий пришёл и порядки с транспортом навёл: наладил траспортный коридор Троещина-Кардачи, сделал наземное метро с Трои, заключил договора с китайцами, которые копают метро днём и ночью, вокруг Киева третий год строится объездная дорога. А Вам всё мало, пользуйтесь этим, оставьте свою евробляху у дома
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа. И радостные отчеты эвакуаторщиков, ставящих рекорды по эвакуации.
Ну и вильнолюди, паркующиеся вторым рядом, как вишенка на торте.

Зато третье место в мире заняли! Хоть по пробкам, но это поймут не только лишь все.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:44

  striped написав:а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа. И радостные отчеты эвакуаторщиков, ставящих рекорды по эвакуации.
Ну и вильнолюди, паркующиеся вторым рядом, как вишенка на торте.

Зато третье место в мире заняли! Хоть по пробкам, но это поймут не только лишь все.


Норм. Місто стає для людей, а не авто.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:53

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа

Ну вот и ответ для Эйрмакса: сложнее стало парковаться в центре, потому дорога в центр становится дольше. Он стоит на Лукьяновской потому, что кто-то на Софиевской площади ищет себе место под парковку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:00

  airmax78 написав:Почему в городе такой ПЦ с пробками? сегодня же хорошая погода. Уже 45 мин еду с Лукьяновки до Львовской площади. И еще ехать и ехать.

пешком быстрее и полезнее
та и вообще, на такие расстояния лучше взять электросамокат
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:03

  Serg-ik написав:
  striped написав:а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа

Ну вот и ответ для Эйрмакса: сложнее стало парковаться в центре, потому дорога в центр становится дольше. Он стоит на Лукьяновской потому, что кто-то на Софиевской площади ищет себе место под парковку

Не совсем. Пробка внезапно рассосалась сразу за Львовской площадью.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

все равное...на самокате 5 минту езды
какой смысл стоять в пробке?
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