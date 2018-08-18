Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Компанія "Київтеплоенерго" підтвердила автентичність фантастичної платіжки за опалення, яку отримала мешканка багатоповерхового будинку в Києві. Мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн"
у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом. живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате. быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!
PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом. живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате. быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!
Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?
PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом. живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате. быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!
Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?
PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом. живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате. быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!
Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?
PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом. живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате. быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!
Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?
Интереснее, где он бросает своё авто? Все окрестности околоконечных станций место позасирают своими б*** такие "экономные"