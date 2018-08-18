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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3047304830493050

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:05

  Serg-ik написав:
  striped написав:а еще нравятся эти столбики в центре, там где раньше были хоть какие-то, но паркоместа

Ну вот и ответ для Эйрмакса: сложнее стало парковаться в центре, потому дорога в центр становится дольше. Он стоит на Лукьяновской потому, что кто-то на Софиевской площади ищет себе место под парковку

Да ладно. Накупили б-лях, Европа сбагрила весь хлам. Зато кожный автомобилист теперь!
Востаннє редагувалось sesk в Вів 25 лют, 2020 11:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:05

Цікаві ціни за опалення в новобудах!

Сверстюка 52-В- це новобуд?

"Компанія "Київтеплоенерго" підтвердила автентичність фантастичної платіжки за опалення, яку отримала мешканка багатоповерхового будинку в Києві.
Мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн"

https://censor.net.ua/ua/n3177644
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 лют, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом.
живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате.
быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:09

  PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом.
живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате.
быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!

Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:10

  sesk написав:
  PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом.
живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате.
быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!

Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?

в смысле где? в гардеробе на работе :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:19

  PS4 написав:
  sesk написав:
  PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом.
живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате.
быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!

Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?

в смысле где? в гардеробе на работе :mrgreen:

И в багажнике машины? А если кто узнает? Вскроют!
sesk
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:22

  sesk написав:
  PS4 написав:у меня знакомый айтишник очень знатно пользуется самокатом.
живет за городом. на авто доезжает до метро...дальше на метро...и от метро на электросамокате.
быстро, без пробок и экономно. и самое главное всегда во время!

Нормальный самокатик штукарь баксов стоит. Где он его паркует?


Интереснее, где он бросает своё авто? Все окрестности околоконечных станций место позасирают своими б*** такие "экономные" :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:25

  sesk написав:И в багажнике машины? А если кто узнает? Вскроют!


читай еще раз внимательно.
живет за городом.
доехал на авто до метро, достал с багажника самокат и проехался на метро.
вышел с метро и поехал на самокате на работу.

обратно - в обратном порядке.

все еще не понял?
где вскроют багажник? во дворе дома?

а если в квартире живешь - какая проблема забирать домой?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29

  PS4 написав:
  sesk написав:И в багажнике машины? А если кто узнает? Вскроют!


читай еще раз внимательно.
живет за городом.
доехал на авто до метро, достал с багажника самокат и проехался на метро.
вышел с метро и поехал на самокате на работу.

обратно - в обратном порядке.

все еще не понял?
где вскроют багажник? во дворе дома?

а если в квартире живешь - какая проблема забирать домой?

На машине он ездит без остановок?
И как он на самокатике по снегу ездит?
sesk
 
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  #<1 ... 3047304830493050
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