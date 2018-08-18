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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3049305030513052>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня гораздо лучше девайс есть - электроколесо. Но я им перестал пользоваться - вообще перестаешь ходить пешком. А пешком ходить полезно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:37

  rjkz написав:А по Аркаде что-то слышно?
тишина на стройке. недели две назад подрядчики повывозили подвесные люльки, так и не закрыв теплоизоляцию на 16 доме, несмотря на то что П обесчал что будет закрыта от снега и дождей.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:42

  asti написав:Более 21000 квартир за год!!!
https://minfin.com.ua/realty/articles/r ... -vovremya/


Я ожидал более глубокого провала, но все равно - провал явно видно. Видимо в 2019 темпы еще не успели достаточно замедлиться, значит вся ж.о.п.а по дефициту метров перенесется в 2020, и это замечательно.

Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы).
При Святом Викторе ежегодно вводили около 1350-1400 тыс метров.

Что касается количества квартир, так поражающего асти (видимо он живет в ПГТ?), то нужно знать, что всего по статистике в Киеве около 1080 тыс квартир, и дополнительные +21тыс квартир - это около +2% в год. Не будем забывать что в тех 1080тыс квартир сидит неведомое, но очень большое количество ветхого и стремительно ветшающего жилья.

Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.

ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 25 лют, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:53

  investorkiev написав:
Я ожидал более глубокого провала, но все равно - провал явно видно. Видимо в 2019 темпы еще не успели достаточно замедлиться, значит вся ж.о.п.а по дефициту метров перенесется в 2020, и это замечательно.

Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы).
При Святом Викторе ежегодно вводили около 1350-1400 тыс метров.

Что касается количества квартир, так поражающего асти (видимо он живет в ПГТ?), то нужно знать, что всего по статистике в Киеве около 1080 тыс квартир, и дополнительные +21тыс квартир - это около +2% в год. Не будем забывать что в тех 1080тыс квартир сидит неведомое, но очень большое количество ветхого и стремительно ветшающего жилья.

Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.

ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?

ШО? Не берут Круши? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:04

  sesk написав:На машине он ездит без остановок?
И как он на самокатике по снегу ездит?


где ты видишь снег?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:17

  investorkiev написав:Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.

ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?


Доллар отменят, омерика развалится, круши по 3000 за метр :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:19

Investorkiev! Ну шож вы всё так перекручиваете! Там же всё наоборот: в 1 полугодии ввели 414 тыс мкВ , а во втором 839 тыс. Не вводите людей в оману!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы).

Вы уверены, что Вы что-то видите и понимаете?

За первое полугодие застройщики сдали чуть меньше 6,9 тыс. квартир общей площадью 414 тыс. кв. м. А уже во втором полугодии 24 застройщика получили сертификаты на 13, 877 тыс. квартир, общая площадь которых — почти 839 тысяч «квадратов».
https://minfin.com.ua/realty/articles/reyting-zastroyschikov-kieva-kto-stroit-bolshe-vseh-i-vovremya/
Если Вы и в остальном так всё"правильно" понимаете, то ваша ценовая рОкета летит к центру земли
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:26

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы).

Вы уверены, что Вы что-то видите и понимаете?

За первое полугодие застройщики сдали чуть меньше 6,9 тыс. квартир общей площадью 414 тыс. кв. м. А уже во втором полугодии 24 застройщика получили сертификаты на 13, 877 тыс. квартир, общая площадь которых — почти 839 тысяч «квадратов».
https://minfin.com.ua/realty/articles/reyting-zastroyschikov-kieva-kto-stroit-bolshe-vseh-i-vovremya/
Если Вы и в остальном так всё"правильно" понимаете, то ваша ценовая рОкета летит к центру земли


да, тут перепутал, в остальном все верно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:28

... для лОсів і полтОсів!))))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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