Додано: Вів 25 лют, 2020 11:42

asti написав: Более 21000 квартир за год!!!

https://minfin.com.ua/realty/articles/r ... -vovremya/ Более 21000 квартир за год!!!

Я ожидал более глубокого провала, но все равно - провал явно видно. Видимо в 2019 темпы еще не успели достаточно замедлиться, значит вся ж.о.п.а по дефициту метров перенесется в 2020, и это замечательно.Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс.(на треть упали обьемы).Что касается количества квартир, так поражающего асти (видимо он живет в ПГТ?), то нужно знать, что всего по статистике, и дополнительныеНе будем забывать что в тех 1080тыс квартир сидит неведомое, но очень большое количество ветхого и стремительно ветшающего жилья.Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?