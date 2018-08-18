Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я ожидал более глубокого провала, но все равно - провал явно видно. Видимо в 2019 темпы еще не успели достаточно замедлиться, значит вся ж.о.п.а по дефициту метров перенесется в 2020, и это замечательно.
Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы). При Святом Викторе ежегодно вводили около 1350-1400 тыс метров.
Что касается количества квартир, так поражающего асти (видимо он живет в ПГТ?), то нужно знать, что всего по статистике в Киеве около 1080 тыс квартир, и дополнительные +21тыс квартир - это около +2% в год. Не будем забывать что в тех 1080тыс квартир сидит неведомое, но очень большое количество ветхого и стремительно ветшающего жилья.
Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.
ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 25 лют, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав: Я ожидал более глубокого провала, но все равно - провал явно видно. Видимо в 2019 темпы еще не успели достаточно замедлиться, значит вся ж.о.п.а по дефициту метров перенесется в 2020, и это замечательно.
Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы). При Святом Викторе ежегодно вводили около 1350-1400 тыс метров.
Что касается количества квартир, так поражающего асти (видимо он живет в ПГТ?), то нужно знать, что всего по статистике в Киеве около 1080 тыс квартир, и дополнительные +21тыс квартир - это около +2% в год. Не будем забывать что в тех 1080тыс квартир сидит неведомое, но очень большое количество ветхого и стремительно ветшающего жилья.
Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.
ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?
investorkiev написав:Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.
ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?
Доллар отменят, омерика развалится, круши по 3000 за метр
investorkiev написав:Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы).
Вы уверены, что Вы что-то видите и понимаете?
За первое полугодие застройщики сдали чуть меньше 6,9 тыс. квартир общей площадью 414 тыс. кв. м. А уже во втором полугодии 24 застройщика получили сертификаты на 13, 877 тыс. квартир, общая площадь которых — почти 839 тысяч «квадратов».
investorkiev написав:Итак, что мы видим. в 1 полугодии 2019 ввели 800 тыс метров, во втором - в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ - 400 тыс. Всего за 2019 год ввели 1250 тыс кв.м.жилья, а в 2017 например - 1800 тыс. (на треть упали обьемы).
Вы уверены, что Вы что-то видите и понимаете?
За первое полугодие застройщики сдали чуть меньше 6,9 тыс. квартир общей площадью 414 тыс. кв. м. А уже во втором полугодии 24 застройщика получили сертификаты на 13, 877 тыс. квартир, общая площадь которых — почти 839 тысяч «квадратов».
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!