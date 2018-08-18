|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:36
давай-давай, жлобяра, наливай побольше всякого гвна из ютьюба
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:38
Та інвесторкиєв, походу скурив буквар, закінчив платно заочку, та на батьківські гроші став лендлордом.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что в остальном верно? Вот это?
Попкорном американцы запасаются, а мы-кукурузой.
Не забывайте, у нас резервы НБУ-в долларе. и Если они просядут, то гривна как бы не станет сильнее. А от дешевеющего бакса дисбаланс по внешней торговле будет еще больше, экспортёры загнуться из -за неконкурентоспособности.
Смотрите когда были QE
Как только американцы стали бакс наливать, так у нас всё рушилось
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:55
Серж, вы путаете причину и следствие.
это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс.
сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы, поэтому начнут наливать превентивно.
вот вы копили свои 5 пачек полжизни, а тут дядя Трамп с вертолета собирается пару триллионов раскидать, у них даже термин такой есть - helicopter money, на МБА изучают ))
а это всегда приводит к одному: активы вверх.
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конечно путаю.
Но суть не меняется. Сначала-проблемы, потом их решают через QE, которому предшествует вывод капиталов с развивающихся рынков. Если выведенного не хватает-бакс печатают. Что у нас будет при бегстве иностранцев из ОВГЗ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:02
Про зарплати науковців та їхні можливості.
Зокрема, й на КРЖН))))
"Аааа, коронавірус! А де наші вчені? Чому не роблять вакцину? Тіки штани протирають!
Коли роками розповідаєш, що зарплатня вченого нижча за зарплатню в доставці піци, а відсутність закупівлі обладнання і реактивів роками – це загроза національній безпеці – тебе не чують.
Коли кажеш, що науковці масово виїздять з України, а той же Китай вивозить цілі наукові групи – тебе не чують.
Коли кажеш, що кількість вчених на душу населення – найнижча в Європі (окрім, здається, Румунії) – тебе не чують.
Коли кажеш, що наука – це не лише про айфони, а й про ядерні реактори, біобезпеку, загальний рівень готовності до зустрічі загроз і викликів, бо банально потрібні люди, що читали книжки і тямлять в тому, що коїться в світі – тебе не чують.
Коли кажеш, що науку треба годувати 1.7% ВВП, а не 0,2% (майже десять разів!) як зараз, тобі кажуть, що немає грошей, але на Генпрокуратуру, що шиє справи "білими нитками" на основі квантової "криміналістики" гроші є, а в ЦВК купують Лєксус"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04
Долар девальвую, ваша коклета ще більш усохне, так само як і моя. Плакати треба, а не сміятись.
|