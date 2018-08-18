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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3050305130523053>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что в остальном верно? Вот это?
  investorkiev написав:Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.

ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?

Попкорном американцы запасаются, а мы-кукурузой.

Не забывайте, у нас резервы НБУ-в долларе. и Если они просядут, то гривна как бы не станет сильнее. А от дешевеющего бакса дисбаланс по внешней торговле будет еще больше, экспортёры загнуться из -за неконкурентоспособности.
Смотрите когда были QE
Во время первого раунда количественного смягчения в ноябре 2008 - марте 2010 г. ФРС выкупила ипотечных облигаций на $1,25 трлн и казначейских – на $300 млрд, а во время второго, с ноября 2010 по март 2011 г., — на $600 млрд. Третий раунд будет продолжаться настолько долго, насколько потребует экономическая ситуация в стране. Фондовые рынки отреагировали на план ФРС волной роста индексов.

Как только американцы стали бакс наливать, так у нас всё рушилось
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:55

  Serg-ik написав:Как только американцы стали бакс наливать, так у нас всё рушилось

Серж, вы путаете причину и следствие.
это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс.
сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы, поэтому начнут наливать превентивно.

вот вы копили свои 5 пачек полжизни, а тут дядя Трамп с вертолета собирается пару триллионов раскидать, у них даже термин такой есть - helicopter money, на МБА изучают ))

а это всегда приводит к одному: активы вверх.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, вы путаете причину и следствие.
это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс.
сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы

Конечно путаю.
Но суть не меняется. Сначала-проблемы, потом их решают через QE, которому предшествует вывод капиталов с развивающихся рынков. Если выведенного не хватает-бакс печатают. Что у нас будет при бегстве иностранцев из ОВГЗ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:02

Про зарплати науковців та їхні можливості.
Зокрема, й на КРЖН)))) :mrgreen:

"Аааа, коронавірус! А де наші вчені? Чому не роблять вакцину? Тіки штани протирають!

Коли роками розповідаєш, що зарплатня вченого нижча за зарплатню в доставці піци, а відсутність закупівлі обладнання і реактивів роками – це загроза національній безпеці – тебе не чують.

Коли кажеш, що науковці масово виїздять з України, а той же Китай вивозить цілі наукові групи – тебе не чують.
Коли кажеш, що кількість вчених на душу населення – найнижча в Європі (окрім, здається, Румунії) – тебе не чують.
Коли кажеш, що наука – це не лише про айфони, а й про ядерні реактори, біобезпеку, загальний рівень готовності до зустрічі загроз і викликів, бо банально потрібні люди, що читали книжки і тямлять в тому, що коїться в світі – тебе не чують.
Коли кажеш, що науку треба годувати 1.7% ВВП, а не 0,2% (майже десять разів!) як зараз, тобі кажуть, що немає грошей, але на Генпрокуратуру, що шиє справи "білими нитками" на основі квантової "криміналістики" гроші є, а в ЦВК купують Лєксус"

https://uainfo.org/blognews/1582623304- ... ini-a.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04

  Любопытный написав:
  investorkiev написав:Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.

ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?


Доллар отменят, омерика развалится, круши по 3000 за метр :lol:


Долар девальвую, ваша коклета ще більш усохне, так само як і моя. Плакати треба, а не сміятись.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:58

https://hmarochos.kiev.ua/2020/02/24/u- ... na-zhytlo/

Закон про заморожування орендної плати на наступні п’ять років для 1,5 мільйона берлінських квартир набуває чинності. Муніціпалітет міста ухвалив його у жовтні 2019 року. Мета закону — контролювати збільшення витрат, які змушують містян переїжджати за межі столиці Німеччини.


Берлинская рокета идет ко дну? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://finviz.com/

Тут такое всё красное. Явно к девальвации гривны. А следовательно удешевлению бетонометров.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:02

Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....

44 однако
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:36

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, вы путаете причину и следствие.
это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс.
сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы

Конечно путаю.
Но суть не меняется. Сначала-проблемы, потом их решают через QE, которому предшествует вывод капиталов с развивающихся рынков. Если выведенного не хватает-бакс печатают. Что у нас будет при бегстве иностранцев из ОВГЗ?


Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе. Ну може золото, чи В2В :)
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