Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.
ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?
Попкорном американцы запасаются, а мы-кукурузой.
Не забывайте, у нас резервы НБУ-в долларе. и Если они просядут, то гривна как бы не станет сильнее. А от дешевеющего бакса дисбаланс по внешней торговле будет еще больше, экспортёры загнуться из -за неконкурентоспособности. Смотрите когда были QE
Во время первого раунда количественного смягчения в ноябре 2008 - марте 2010 г. ФРС выкупила ипотечных облигаций на $1,25 трлн и казначейских – на $300 млрд, а во время второго, с ноября 2010 по март 2011 г., — на $600 млрд. Третий раунд будет продолжаться настолько долго, насколько потребует экономическая ситуация в стране. Фондовые рынки отреагировали на план ФРС волной роста индексов.
Как только американцы стали бакс наливать, так у нас всё рушилось
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:Как только американцы стали бакс наливать, так у нас всё рушилось
Серж, вы путаете причину и следствие. это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс. сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы, поэтому начнут наливать превентивно.
вот вы копили свои 5 пачек полжизни, а тут дядя Трамп с вертолета собирается пару триллионов раскидать, у них даже термин такой есть - helicopter money, на МБА изучают ))
investorkiev написав:Серж, вы путаете причину и следствие. это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс. сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы
Конечно путаю. Но суть не меняется. Сначала-проблемы, потом их решают через QE, которому предшествует вывод капиталов с развивающихся рынков. Если выведенного не хватает-бакс печатают. Что у нас будет при бегстве иностранцев из ОВГЗ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Про зарплати науковців та їхні можливості. Зокрема, й на КРЖН))))
"Аааа, коронавірус! А де наші вчені? Чому не роблять вакцину? Тіки штани протирають!
Коли роками розповідаєш, що зарплатня вченого нижча за зарплатню в доставці піци, а відсутність закупівлі обладнання і реактивів роками – це загроза національній безпеці – тебе не чують.
Коли кажеш, що науковці масово виїздять з України, а той же Китай вивозить цілі наукові групи – тебе не чують. Коли кажеш, що кількість вчених на душу населення – найнижча в Європі (окрім, здається, Румунії) – тебе не чують. Коли кажеш, що наука – це не лише про айфони, а й про ядерні реактори, біобезпеку, загальний рівень готовності до зустрічі загроз і викликів, бо банально потрібні люди, що читали книжки і тямлять в тому, що коїться в світі – тебе не чують. Коли кажеш, що науку треба годувати 1.7% ВВП, а не 0,2% (майже десять разів!) як зараз, тобі кажуть, що немає грошей, але на Генпрокуратуру, що шиє справи "білими нитками" на основі квантової "криміналістики" гроші є, а в ЦВК купують Лєксус"
investorkiev написав:Запасаемся попкорном (те, кто уже запасся квадратными метрами) и валидолом (те, кто до сих пор держит кеш под матрасом) и наблюдаем за развитием ситуации в этом году.
ЗЫ аналитики прогнозируют снижение ставки ФРС в ближайшее время для недопущения негативных моментов в экономике. Пояснить что это значит? Или владельцы зеленых стремительно обесценивающихся матрасов сами знают?
Доллар отменят, омерика развалится, круши по 3000 за метр
Долар девальвую, ваша коклета ще більш усохне, так само як і моя. Плакати треба, а не сміятись.
Закон про заморожування орендної плати на наступні п’ять років для 1,5 мільйона берлінських квартир набуває чинності. Муніціпалітет міста ухвалив його у жовтні 2019 року. Мета закону — контролювати збільшення витрат, які змушують містян переїжджати за межі столиці Німеччини.
investorkiev написав:Серж, вы путаете причину и следствие. это у нас все рушилось, а потом, чтобы купировать кризис америкосы начинали наливать бакс. сейчас начало рушиться не у нас, а в Кетае, а в США через полгода выборы
Конечно путаю. Но суть не меняется. Сначала-проблемы, потом их решают через QE, которому предшествует вывод капиталов с развивающихся рынков. Если выведенного не хватает-бакс печатают. Что у нас будет при бегстве иностранцев из ОВГЗ?
Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил. Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе. Ну може золото, чи В2В