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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3051305230533054>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:37

  sesk написав:https://finviz.com/

Тут такое всё красное. Явно к девальвации гривны. А следовательно удешевлению бетонометров.


1 день за 10 лет))))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....

Естественно. Губатые тёлочки в бикини и на шпильках пылесосят придомовую техникой лучших брендов. И песок вручную просеивают на детской площадке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе.

Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:47

  PS4 написав:
  sesk написав:https://finviz.com/

Тут такое всё красное. Явно к девальвации гривны. А следовательно удешевлению бетонометров.


1 день за 10 лет))))

Короновирус затормозит многие экономики.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:57

  foxluck написав:
  Жека79 написав:Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....

44 однако


В модному будинку в центрі Катовіц буде 6 чи 8 злотих за м2, так що 44 то ОК!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... якщо проводити паралель з Туреччиною, то наша рОкета спочатку вдарить по вторинці....
- виходить, що в мене є ще час застрибнути в іпотеку на новобуд
!
- але, виходь +/- на одне:
- що зараз взяти під 15-16% іпотеку по ТЕПЕРІШНІХ ЦІНАХ...
- а що під 10-11% восени/взимку, по НОВИХ прайсах?
(думаю, що вище 30% рідко який об'єкт стрибне! )

... от і думаЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:07

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе.

Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.


Минулий досвід не гарантує успіху в майбутньому!
З 2011 року весь світ тільки друкує бабло. І якщо ви сидите на "зеленому" матрасі, який не примножується швидше, ніж інфляція, ви втрачаєте. Це ж просто?

Якщо і далі будуть друкувати бабло, то наші матраси ще схуднуть.

Якби у нас не було 2014-2015 років, то ми б давно перебили ціни 2008 року.

Якось так.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:11

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе.

Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.


Минулий досвід не гарантує успіху в майбутньому!
З 2011 року весь світ тільки друкує бабло. І якщо ви сидите на "зеленому" матрасі, який не примножується швидше, ніж інфляція, ви втрачаєте. Це ж просто?

Якщо і далі будуть друкувати бабло, то наші матраси ще схуднуть.

Якби у нас не було 2014-2015 років, то ми б давно перебили ціни 2008 року.

Якось так.


Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році. Зразу скажу зелену команду і волонтерів-активістів не згадуйте.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе. Ну може золото, чи В2В

.... якщо б він зайшов туди пів року тому - вже б свою катлєтку подвоїв!
- але.... стальні яйка не у всіх! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році.

IT-шники например
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