|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:37
sesk написав:
https://finviz.com/
Тут такое всё красное. Явно к девальвации гривны. А следовательно удешевлению бетонометров.
1 день за 10 лет))))
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:39
Жека79 написав:
Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....
Естественно. Губатые тёлочки в бикини и на шпильках пылесосят придомовую техникой лучших брендов. И песок вручную просеивают на детской площадке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10274
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:42
change_pm написав:
Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе.
Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10274
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:47
PS4 написав: sesk написав:
https://finviz.com/
Тут такое всё красное. Явно к девальвации гривны. А следовательно удешевлению бетонометров.
1 день за 10 лет))))
Короновирус затормозит многие экономики.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:57
foxluck написав: Жека79 написав:
Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....
44 однако
В модному будинку в центрі Катовіц буде 6 чи 8 злотих за м2, так що 44 то ОК!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:07
... якщо проводити паралель з Туреччиною, то наша рОкета спочатку вдарить по вторинці....
- виходить, що в мене є ще час застрибнути в іпотеку на новобуд
!
- але, виходь +/- на одне:
- що зараз взяти під 15-16% іпотеку по ТЕПЕРІШНІХ ЦІНАХ...
- а що під 10-11% восени/взимку, по НОВИХ прайсах?
(думаю, що вище 30% рідко який об'єкт стрибне! )
... от і думаЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7720
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 501 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:07
Serg-ik написав: change_pm написав:
Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе.
Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.
Минулий досвід не гарантує успіху в майбутньому!
З 2011 року весь світ тільки друкує бабло. І якщо ви сидите на "зеленому" матрасі, який не примножується швидше, ніж інфляція, ви втрачаєте. Це ж просто?
Якщо і далі будуть друкувати бабло, то наші матраси ще схуднуть.
Якби у нас не було 2014-2015 років, то ми б давно перебили ціни 2008 року.
Якось так.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:11
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе.
Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.
Минулий досвід не гарантує успіху в майбутньому!
З 2011 року весь світ тільки друкує бабло. І якщо ви сидите на "зеленому" матрасі, який не примножується швидше, ніж інфляція, ви втрачаєте. Це ж просто?
Якщо і далі будуть друкувати бабло, то наші матраси ще схуднуть.
Якби у нас не було 2014-2015 років, то ми б давно перебили ціни 2008 року.
Якось так.
Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році. Зразу скажу зелену команду і волонтерів-активістів не згадуйте.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:14
change_pm написав:
Саме так, бакс надрукують... А через те, що ти його не друкуєш і не можеш взяти під 0%, твоя котлето зменшується, зменшується, і перетворюєтся в пил.
Якщо в тебе нема розуміння цього, то нічого не допоможе. Ну може золото, чи В2В
.... якщо б він зайшов туди пів року тому - вже б свою катлєтку подвоїв!
- але.... стальні яйка не у всіх!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7720
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 501 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16
xio13 написав:
Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році.
IT-шники например
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17734
|2859343
|
Вів 25 лют, 2020 15:10
Frant
|
|463
|194455
|
|
|8
|10449
|
|