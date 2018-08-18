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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3051305230533054

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:21

  foxluck написав:
  xio13 написав:Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році.

IT-шники например

Давайте ще приведіть приклад з гастриками на полях поляндії.

Айтішніки заробляють звичайну зарплату працівників інших країн, просто експортують свою працю на закордонні ринки.
Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (я кажу про 95% людей в Країні) тому казок про ціни на бєтон више не плетіть.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (

Вы не правы. многие бюджетники в Киеве получают несоизмеримо больше в баксах, чем в 2007
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:26

  Serg-ik написав:
  xio13 написав:Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (

Вы не правы. многие бюджетники в Киеве получают несоизмеримо больше в баксах, чем в 2007

Я ж сказав крім зеленой команди і волонтерів активістів. (Судді по 100к, прокурори від 50к і тд.
Коротше піявки сосуни податків. Це не ті хто генерує ввп.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:32

  foxluck написав:
  Жека79 написав:Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....

44 однако

Я знал, что 25 грн/м - это только начало - пока не было парка и барбекю с бассейном на крыше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я знал, что 25 грн/м - это только начало - пока не было парка и барбекю с бассейном на крыше.

Ну для первого тетриса можно решать - хочешь 25 и не ходишь на новую территорию (парк/крыша/спортзал/бассейн/барбекю/детская комната/пати-рум и т.д.), хочешь - доплачиваешь и ходишь. Во втором тетрисе это все удовольствие в обязательном порядке за все деньги :)
foxluck
 
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