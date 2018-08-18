|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:21
foxluck написав: xio13 написав:
Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році.
IT-шники например
Давайте ще приведіть приклад з гастриками на полях поляндії.
Айтішніки заробляють звичайну зарплату працівників інших країн, просто експортують свою працю на закордонні ринки.
Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (я кажу про 95% людей в Країні) тому казок про ціни на бєтон више не плетіть.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:23
xio13 написав:
Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (
Вы не правы. многие бюджетники в Киеве получают несоизмеримо больше в баксах, чем в 2007
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10274
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:26
Serg-ik написав: xio13 написав:
Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (
Вы не правы. многие бюджетники в Киеве получают несоизмеримо больше в баксах, чем в 2007
Я ж сказав крім зеленой команди і волонтерів активістів. (Судді по 100к, прокурори від 50к і тд.
Коротше піявки сосуни податків. Це не ті хто генерує ввп.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:32
foxluck написав: Жека79 написав:
Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....
44 однако
Я знал, что 25 грн/м - это только начало - пока не было парка и барбекю с бассейном на крыше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33475
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 3850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:41
airmax78 написав:
Я знал, что 25 грн/м - это только начало - пока не было парка и барбекю с бассейном на крыше.
Ну для первого тетриса можно решать - хочешь 25 и не ходишь на новую территорию (парк/крыша/спортзал/бассейн/барбекю/детская комната/пати-рум и т.д.), хочешь - доплачиваешь и ходишь. Во втором тетрисе это все удовольствие в обязательном порядке за все деньги
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17734
|2859343
|
Вів 25 лют, 2020 15:10
Frant
|
|463
|194455
|
|
|8
|10449
|
|