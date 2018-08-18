Додано: Вів 25 лют, 2020 18:56

foxluck написав: airmax78 написав: На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю. На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.



Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.

С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.



Если у человека нет финансовой возможности платить квартплату, то стоит купить менее дорогую квартиру в другом доме.

Но если возможность есть, то экономить на качестве жизни чтобы сэкономить 1900 грн в месяц как-то не стоит. Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.Если у человека нет финансовой возможности платить квартплату, то стоит купить менее дорогую квартиру в другом доме.Но если возможность есть, то экономить на качестве жизни чтобы сэкономить 1900 грн в месяц как-то не стоит.

А полная стоимость обслуживания в год "съедает" почти 1 метр (или даже больше, если покупал по1800). А там же еще есть машиноместо, которое, сколько? 1200 в месяц или больше? А если их два? Спокойно выходим на 81600 в год. И это мы еще даже не включили свет в прихожей и руки не помыли. 3300 в год... Для креативного класса - не деньги. Но меня уже начинает жаба немного давить. Особенно если примерно за то же самое, но без зоны барбекю, бассейна и тренажерного зала платишь 27600 в год. Разница это абонемент куда? В 5й Элемент или два?