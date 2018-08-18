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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3052305330543055

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Вот незря меня все это время тянуло именно в Тетрис-1.

Ну не знаю, отказываться от всех благ ради 19 грн/м2 (44-25) это жадность ИМХО.
И паркинг там дороже (так как мест меньше) - так что не будет экономии.

На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.


Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.
С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.

Если у человека нет финансовой возможности платить квартплату, то стоит купить менее дорогую квартиру в другом доме.
Но если возможность есть, то экономить на качестве жизни чтобы сэкономить 1900 грн в месяц как-то не стоит.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:48

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Вот незря меня все это время тянуло именно в Тетрис-1.

Ну не знаю, отказываться от всех благ ради 19 грн/м2 (44-25) это жадность ИМХО.
И паркинг там дороже (так как мест меньше) - так что не будет экономии.

На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.

Сопли нищебродов.
Забыли добавить особо уникальные случаи,покупать и не жить,плюс аренда шлака.

Ребята может хватит?

Сначала топить за МОПы,а потом слёзы лить что вас намахивают уровнем цен и качеством "услуг".

Что там по ценам,ещё никто не додумался привязать коронавирус к возможному обвалу прайсов???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:56

  foxluck написав:
  airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.


Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.
С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.

Если у человека нет финансовой возможности платить квартплату, то стоит купить менее дорогую квартиру в другом доме.
Но если возможность есть, то экономить на качестве жизни чтобы сэкономить 1900 грн в месяц как-то не стоит.

А полная стоимость обслуживания в год "съедает" почти 1 метр (или даже больше, если покупал по1800). А там же еще есть машиноместо, которое, сколько? 1200 в месяц или больше? А если их два? Спокойно выходим на 81600 в год. И это мы еще даже не включили свет в прихожей и руки не помыли. 3300 в год... Для креативного класса - не деньги. Но меня уже начинает жаба немного давить. Особенно если примерно за то же самое, но без зоны барбекю, бассейна и тренажерного зала платишь 27600 в год. Разница это абонемент куда? В 5й Элемент или два?
airmax78
 
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  #<1 ... 3052305330543055
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