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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3053305430553056>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 61
Вже навіть перевищили
43%
26
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Вот незря меня все это время тянуло именно в Тетрис-1.

Ну не знаю, отказываться от всех благ ради 19 грн/м2 (44-25) это жадность ИМХО.
И паркинг там дороже (так как мест меньше) - так что не будет экономии.

На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.


Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.
С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.

Если у человека нет финансовой возможности платить квартплату, то стоит купить менее дорогую квартиру в другом доме.
Но если возможность есть, то экономить на качестве жизни чтобы сэкономить 1900 грн в месяц как-то не стоит.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:48

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Вот незря меня все это время тянуло именно в Тетрис-1.

Ну не знаю, отказываться от всех благ ради 19 грн/м2 (44-25) это жадность ИМХО.
И паркинг там дороже (так как мест меньше) - так что не будет экономии.

На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.

Сопли нищебродов.
Забыли добавить особо уникальные случаи,покупать и не жить,плюс аренда шлака.

Ребята может хватит?

Сначала топить за МОПы,а потом слёзы лить что вас намахивают уровнем цен и качеством "услуг".

Что там по ценам,ещё никто не додумался привязать коронавирус к возможному обвалу прайсов???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:56

  foxluck написав:
  airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.


Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.
С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.

Если у человека нет финансовой возможности платить квартплату, то стоит купить менее дорогую квартиру в другом доме.
Но если возможность есть, то экономить на качестве жизни чтобы сэкономить 1900 грн в месяц как-то не стоит.

А полная стоимость обслуживания в год "съедает" почти 1 метр (или даже больше, если покупал по1800). А там же еще есть машиноместо, которое, сколько? 1200 в месяц или больше? А если их два? Спокойно выходим на 81600 в год. И это мы еще даже не включили свет в прихожей и руки не помыли. 3300 в год... Для креативного класса - не деньги. Но меня уже начинает жаба немного давить. Особенно если примерно за то же самое, но без зоны барбекю, бассейна и тренажерного зала платишь 27600 в год. Разница это абонемент куда? В 5й Элемент или два?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В то время как все смотрели за акциями TSLA сумасшедший рост показали бумаги дочерней компании сэра Ричарда Бренсона Virgin Galactic Holdings (SPCE).

+148% с начала года, +93% за последний месяц и +51% за последнюю неделю.

Компания готовится представить коммерческие космические самолеты и начать продажу первых билетов для космических туристов (пока Virgin Galactic принимала лишь депозиты на очередь). При этом, на сейчас они ничего не продают, только проводят испытания космических самолетов.

Пост с пометкой "пузырь всего продолжается".

#bubble


ЗЫ: аирмакс, не нужно жмотиться на губастых телочек, через 5 лет такой жизни как у вас телочки просто перестанут вас интересовать. Времени совсем мало! На вашем месте я бы из тиндера не вылезал бы, особенно если делать это с бассейна на крыше Тетриса2 - все Мальвины к вам потянутся только ради того, чтобы там запилить фотку в инстаграм.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:42

  xio13 написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Вы правы, вообще ничего не понимаю
Снимал в 2007 жёсткий эконом за 700 у.е., а метр хрущика тогда стоил 3000 у.е.
Потом в 2008-2011 америкосы напечатали много баксов и цена аренды "поднялась" до 350 у.е., а цена хрущика-до 1700 у.е.


Минулий досвід не гарантує успіху в майбутньому!
З 2011 року весь світ тільки друкує бабло. І якщо ви сидите на "зеленому" матрасі, який не примножується швидше, ніж інфляція, ви втрачаєте. Це ж просто?

Якщо і далі будуть друкувати бабло, то наші матраси ще схуднуть.

Якби у нас не було 2014-2015 років, то ми б давно перебили ціни 2008 року.

Якось так.


Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році. Зразу скажу зелену команду і волонтерів-активістів не згадуйте.


Те кто выехал работать/жить чуть дальше Польши.
Хотя в 2007 в Украине зарабатывалось больше и легче, чем на Западе сейчас.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А там же еще есть машиноместо, которое, сколько? 1200 в месяц или больше? А если их два?

Вот абонплата за машиноместо в Тетрис2 меньше чем в первом.
Там то-то типа 560 гривен за место (но точную сумму пока не скажу).
Пока счет не выставляли - запустили паркинг на зиму в "частином" режиме, из двух уровней только нижний открыт чтобы не отапливать верхний без нужды.
И тем кто купил место на верхнем пока временно дали место на нижнем в пользование до теплого времени года.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:28

  foxluck написав:
  airmax78 написав:А там же еще есть машиноместо, которое, сколько? 1200 в месяц или больше? А если их два?

Вот абонплата за машиноместо в Тетрис2 меньше чем в первом.
Там то-то типа 560 гривен за место (но точную сумму пока не скажу).
Пока счет не выставляли - запустили паркинг на зиму в "частином" режиме, из двух уровней только нижний открыт чтобы не отапливать верхний без нужды.
И тем кто купил место на верхнем пока временно дали место на нижнем в пользование до теплого времени года.

560 - это шара.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну шо, живое подтверждение что Модные Мопы рулят. Народ готов жить в микроквартирах и платить, платить, платить: https://www.youtube.com/watch?v=TH9vbQ5K1O0
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:16

  foxluck написав:
  airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.


Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.
С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.


А где Тетрис по 2600?? Вобщем инфо с полей по тетрису следующее- сейчас ВСЕ квартиры, даже однухи, продают ТОЛЬКО с паркоместом. Значит ценник такой- треха 107м2, если заходить в лоб в оп будет стоить......470 куе( с одним паркоместом). Если не в лоб, а поискать рычаги, то разговор может идти за 430 куе......Но и тут еще не все прелести....В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак, так там дворовая территорая в 5 раз больше. Интересно как это все будет выглядеть.
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