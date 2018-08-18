Додано: Вів 25 лют, 2020 19:32

В то время как все смотрели за акциями TSLA сумасшедший рост показали бумаги дочерней компании сэра Ричарда Бренсона Virgin Galactic Holdings (SPCE).



+148% с начала года, +93% за последний месяц и +51% за последнюю неделю.



Компания готовится представить коммерческие космические самолеты и начать продажу первых билетов для космических туристов (пока Virgin Galactic принимала лишь депозиты на очередь). При этом, на сейчас они ничего не продают, только проводят испытания космических самолетов.



Пост с пометкой "пузырь всего продолжается".



#bubble





ЗЫ: аирмакс, не нужно жмотиться на губастых телочек, через 5 лет такой жизни как у вас телочки просто перестанут вас интересовать. Времени совсем мало! На вашем месте я бы из тиндера не вылезал бы, особенно если делать это с бассейна на крыше Тетриса2 - все Мальвины к вам потянутся только ради того, чтобы там запилить фотку в инстаграм.