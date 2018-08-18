Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...отако бачу, що не сторінка тут, чи на валютній гілці, то згадуєте Долярчика , навіть, замість вільнолюдей, чи пересічних - вживаєте "Долярчики" - еееехххххх, ввійду(чи вже ввійшов) у форумну історію
airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.
Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется. С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.
А где Тетрис по 2600?? Вобщем инфо с полей по тетрису следующее- сейчас ВСЕ квартиры, даже однухи, продают ТОЛЬКО с паркоместом. Значит ценник такой- треха 107м2, если заходить в лоб в оп будет стоить......470 куе( с одним паркоместом). Если не в лоб, а поискать рычаги, то разговор может идти за 430 куе......Но и тут еще не все прелести....В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак, так там дворовая территорая в 5 раз больше. Интересно как это все будет выглядеть.
Детям на обед будут подсыпать в компот транквилизаторы - поэтому они будут довольно вялыми - сильно шуметь не будут. Ну все. Тетрис четко позиционировался. Теперь не подступишься ни с какой стороны. Цитадель благополучия и богатой жизни. В принципе, я же 2 года назад писал, что ситуация совершенно дикая, когда лакшери Позняки у Выдубичей - НЛ и Тетрис на Деловой продавались за одну цену. Наконец-то ситуация исправилась.
airmax78 написав:Детям на обед будут подсыпать в компот транквилизаторы - поэтому они будут довольно вялыми - сильно шуметь не будут. Ну все. Тетрис четко позиционировался. Теперь не подступишься ни с какой стороны. Цитадель благополучия и богатой жизни. В принципе, я же 2 года назад писал, что ситуация совершенно дикая, когда лакшери Позняки у Выдубичей - НЛ и Тетрис на Деловой продавались за одну цену. Наконец-то ситуация исправилась.
а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
airmax78 написав:Детям на обед будут подсыпать в компот транквилизаторы - поэтому они будут довольно вялыми - сильно шуметь не будут. Ну все. Тетрис четко позиционировался. Теперь не подступишься ни с какой стороны. Цитадель благополучия и богатой жизни. В принципе, я же 2 года назад писал, что ситуация совершенно дикая, когда лакшери Позняки у Выдубичей - НЛ и Тетрис на Деловой продавались за одну цену. Наконец-то ситуация исправилась.
а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
но, судьба - злодейка....
Не спешите с выводами. Рынки летят со свистом вниз второй день подряд, а наши пирамидоподобные ОВГЗ все меньше интересуют международных спекулянтов. Как-то не добавляет все это нашей сырьево-заробитчанской экономике устойчивости, а рОкете топлива.
investorkiev написав:а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
но, судьба - злодейка....
Все что ни делается - все к лучшему. Не зря конговец писал, что нечего таким как я в Тетрисе делать. В самом деле - нечего. Слишком дорогое обслуживание. Сейчас, может, и не напрягало бы, но, не дай Бог что и... придется ходить на свой этаж пешком. В лучшем случае.
investorkiev написав:а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
но, судьба - злодейка....
Не спешите с выводами. Рынки летят со свистом вниз второй день подряд, а наши пирамидоподобные ОВГЗ все меньше интересуют международных спекулянтов. Как-то не добавляет все это нашей сырьево-заробитчанской экономике устойчивости, а рОкете топлива.
Все в красном - приятно посмотреть. Хотя не с таким уж и свистом они летят, учитывая сколько лет подряд они росли. Но для похода вниз тоже нужна инерция.