Жека79 написав:

foxluck написав: airmax78 написав: На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю. На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.



Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.

С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2. Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется.С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.

А где Тетрис по 2600?? Вобщем инфо с полей по тетрису следующее- сейчас ВСЕ квартиры, даже однухи, продают ТОЛЬКО с паркоместом. Значит ценник такой- треха 107м2, если заходить в лоб в оп будет стоить......470 куе( с одним паркоместом). Если не в лоб, а поискать рычаги, то разговор может идти за 430 куе......Но и тут еще не все прелести....В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак, так там дворовая территорая в 5 раз больше. Интересно как это все будет выглядеть.