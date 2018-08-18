Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...отако бачу, що не сторінка тут, чи на валютній гілці, то згадуєте Долярчика , навіть, замість вільнолюдей, чи пересічних - вживаєте "Долярчики" - еееехххххх, ввійду(чи вже ввійшов) у форумну історію
airmax78 написав:На квартире в 100 квадратов - это 22800 грн. в год. Честно говоря, даже 25 грн. за метр - это уже было совсем немало - 30000 грн. в год. А 52800 - овер двушка денег в год... Особенно если квартира простаивает в ожидании ремонта. Ну не знаю.
Да, 19*100 = 1900 гривен в месяц = 22800 грн в год = $930/год. Если у человека есть сумма для покупки квартиры в Тетрисе, то и $930 в год чтобы пользоваться плюшками найдется. С учетом того что м2 стоит 2600$ (для примера), то разница в квартплате за год съедает стоимость 1/3 м2.
А где Тетрис по 2600?? Вобщем инфо с полей по тетрису следующее- сейчас ВСЕ квартиры, даже однухи, продают ТОЛЬКО с паркоместом. Значит ценник такой- треха 107м2, если заходить в лоб в оп будет стоить......470 куе( с одним паркоместом). Если не в лоб, а поискать рычаги, то разговор может идти за 430 куе......Но и тут еще не все прелести....В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак, так там дворовая территорая в 5 раз больше. Интересно как это все будет выглядеть.
Детям на обед будут подсыпать в компот транквилизаторы - поэтому они будут довольно вялыми - сильно шуметь не будут. Ну все. Тетрис четко позиционировался. Теперь не подступишься ни с какой стороны. Цитадель благополучия и богатой жизни. В принципе, я же 2 года назад писал, что ситуация совершенно дикая, когда лакшери Позняки у Выдубичей - НЛ и Тетрис на Деловой продавались за одну цену. Наконец-то ситуация исправилась.
airmax78 написав:Детям на обед будут подсыпать в компот транквилизаторы - поэтому они будут довольно вялыми - сильно шуметь не будут. Ну все. Тетрис четко позиционировался. Теперь не подступишься ни с какой стороны. Цитадель благополучия и богатой жизни. В принципе, я же 2 года назад писал, что ситуация совершенно дикая, когда лакшери Позняки у Выдубичей - НЛ и Тетрис на Деловой продавались за одну цену. Наконец-то ситуация исправилась.
а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
airmax78 написав:Детям на обед будут подсыпать в компот транквилизаторы - поэтому они будут довольно вялыми - сильно шуметь не будут. Ну все. Тетрис четко позиционировался. Теперь не подступишься ни с какой стороны. Цитадель благополучия и богатой жизни. В принципе, я же 2 года назад писал, что ситуация совершенно дикая, когда лакшери Позняки у Выдубичей - НЛ и Тетрис на Деловой продавались за одну цену. Наконец-то ситуация исправилась.
а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
но, судьба - злодейка....
Не спешите с выводами. Рынки летят со свистом вниз второй день подряд, а наши пирамидоподобные ОВГЗ все меньше интересуют международных спекулянтов. Как-то не добавляет все это нашей сырьево-заробитчанской экономике устойчивости, а рОкете топлива.
investorkiev написав:а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
но, судьба - злодейка....
Все что ни делается - все к лучшему. Не зря конговец писал, что нечего таким как я в Тетрисе делать. В самом деле - нечего. Слишком дорогое обслуживание. Сейчас, может, и не напрягало бы, но, не дай Бог что и... придется ходить на свой этаж пешком. В лучшем случае.
investorkiev написав:а совсем недавно даже Серж со своей котлеткой мог претендовать на небольшую однушку в Тетрисе. А вы-то, вы, Макс, могли спокойно взять пентхауз по цене прэлэсти в Голосухе, и очередь не стояла....
но, судьба - злодейка....
Не спешите с выводами. Рынки летят со свистом вниз второй день подряд, а наши пирамидоподобные ОВГЗ все меньше интересуют международных спекулянтов. Как-то не добавляет все это нашей сырьево-заробитчанской экономике устойчивости, а рОкете топлива.
Все в красном - приятно посмотреть. Хотя не с таким уж и свистом они летят, учитывая сколько лет подряд они росли. Но для похода вниз тоже нужна инерция.
Жека79 написав:А где Тетрис по 2600?? Вобщем инфо с полей по тетрису следующее- сейчас ВСЕ квартиры, даже однухи, продают ТОЛЬКО с паркоместом. Значит ценник такой- треха 107м2, если заходить в лоб в оп будет стоить......470 куе( с одним паркоместом). Если не в лоб, а поискать рычаги, то разговор может идти за 430 куе......Но и тут еще не все прелести....В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак, так там дворовая территорая в 5 раз больше. Интересно как это все будет выглядеть.
2600 - такой была цена в октябре 2019 в уже сданном Тетрисе2 на этажах ниже 9. Раньше было еще дешевле. Сейчас - дороже, но мы считаем "среднюю по палате". Да, в нагрузку к квартире (кроме маленьких, но сейчас может и к однушкам) в ОП парят паркинг. Но он там таки нужен для удобства жизни.
Детский сад имеет свою отгороженную часть двора и детки не будут оттуда перебегать в основной двор и наоборот.
Востаннє редагувалось foxluck в Вів 25 лют, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Все в красном - приятно посмотреть. Хотя не с таким уж и свистом они летят, учитывая сколько лет подряд они росли. Но для похода вниз тоже нужна инерция.
Для устойчивого похода вниз нужна веская причина, и она появилась. Туризм+производство+потребление ощутимо замедляются. Слежу внимательно за Китаем, все зависит теперь от того, насколько быстро он перезапустит свои производственные процессы. По Еврозоне жду, удастся ли Италии купировать свои проблемы, или они таки выплеснутся через прозрачные европейские кордоны. Мне кажется, счет пошел на недели. Или-или