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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:26
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
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Васенька
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40
foxluck написав: Жека79 написав:
А где Тетрис по 2600?? Вобщем инфо с полей по тетрису следующее- сейчас ВСЕ квартиры, даже однухи, продают ТОЛЬКО с паркоместом. Значит ценник такой- треха 107м2, если заходить в лоб в оп будет стоить......470 куе( с одним паркоместом). Если не в лоб, а поискать рычаги, то разговор может идти за 430 куе......Но и тут еще не все прелести....В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак, так там дворовая территорая в 5 раз больше. Интересно как это все будет выглядеть.
2600 - такой была цена в октябре 2019 в уже сданном Тетрисе2 на этажах ниже 9.
Раньше было еще дешевле. Сейчас - дороже, но мы считаем "среднюю по палате".
Да, в нагрузку к квартире (кроме маленьких, но сейчас может и к однушкам) в ОП парят паркинг. Но он там таки нужен для удобства жизни.
Я так понял вы там живете. Ну хоть что то негативное расскажите, кроме 44 грн за м2. Кстати, думаю паркинг 560 грн комуналка это очень временно. И думаю его скоро поднимут, раза так в 3, а то и больше. В комплексах уровнем ниже тетриса уже давно по 700-800 грн
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:50
Васенька написав:
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
220км или 2:30 на электричке утром и 2:06~2:18 вечером.
120грн на одного на электричку в день.
И это без учёта времени и стоимости на дорогу до работы в Киеве.
Не жизнь, а мечта
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Sinica
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:51
Жека79 написав:
Я так понял вы там живете. Ну хоть что то негативное расскажите, кроме 44 грн за м2. Кстати, думаю паркинг 560 грн комуналка это очень временно. И думаю его скоро поднимут, раза так в 3, а то и больше. В комплексах уровнем ниже тетриса уже давно по 700-800 грн
Я пока еще не сделал ремонт и не заехал - так что много не расскажу.
Из того что пока вижу - в целом все хорошо и мне нравится.
Из мелочей - при приемке квартиры недосмотрел, на балконе (открытом) плитка уложена на полу так, что не вся вода при дожде сходит в дренаж (не тот наклон). Прийдется несколько м2 плитки на балконе перекладывать при ремонте. Но на фоне "мировой революции" это мелочи.
Тоже думаю что плата за парковку повысится со временем.
А так - я пока доволен покупкой. По сравнению с другими комплексами такого уровня в Киеве Тетрис мне намного больше понравился. Посмотрим как оно в дальнейшем будет там жить.
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foxluck
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:51
Васенька написав:
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
Можно фото ремонта хотя бы за 3куе в этой шикарной трёхе?
Там в доме много окон заколочено и прилегающая напоминает такую же где нибудь в Торезе или Снежном?
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барабашов
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:54
барабашов написав: Васенька написав:
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
Можно фото ремонта хотя бы за 3куе в этой шикарной трёхе?
Там в доме много окон заколочено и прилегающая напоминает такую же где нибудь в Торезе или Снежном?
зайди в пейсбук чи контакт та подивися що таке БАХМАЧ
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Васенька
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:56
Sinica написав: Васенька написав:
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
220км или 2:30 на электричке утром и 2:06~2:18 вечером.
120грн на одного на электричку в день.
И это без учёта времени и стоимости на дорогу до работы в Киеве.
Не жизнь, а мечта
а куди й навіщо кожен день їздити в київ????
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Васенька
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:04
Sinica написав: Васенька написав:
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
220км или 2:30 на электричке утром и 2:06~2:18 вечером.
120грн на одного на электричку в день.
И это без учёта времени и стоимости на дорогу до работы в Киеве.
Не жизнь, а мечта
Это зе-депутат - не обращайте внимания.
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airmax78
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1
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:06
airmax78 написав: Sinica написав: Васенька написав:
родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...
220км или 2:30 на электричке утром и 2:06~2:18 вечером.
120грн на одного на электричку в день.
И это без учёта времени и стоимости на дорогу до работы в Киеве.
Не жизнь, а мечта
Это зе-депутат - не обращайте внимания.
ти максік тойоту продав?
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:13
foxluck написав:
Из мелочей - при приемке квартиры недосмотрел, на балконе (открытом) плитка уложена на полу так, что не вся вода при дожде сходит в дренаж (не тот наклон). Прийдется несколько м2 плитки на балконе перекладывать при ремонте.
Благодарю. Может проще по совету форумчан застеклить балкон?
Затулите в тетрисе белый балкон, да с выносом, а?
И плитка будет целая на полу, и как вещал великий Доллярчик ,, и дощ засикаты не будэ,, (с)
ПС. Давайте на вас вся надежда, только вы можете разрушить мечту Аирмакса о нетронутых фасадах в самом эталонном жк
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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