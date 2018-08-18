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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:20
Жека79 написав:
Может проще по совету форумчан застеклить балкон?
И штраф немаленький получить и потом еще компенсировать управляющей компании расходы на восстановление оригинального вида балкона
Нет, я очень надеюсь, что в Тетрисе "вільнолюдей" смогут держать в узде и не будут стеклить балконы и вешать кондиционеры на фасадах.
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foxluck
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:34
Посмотрел это видео про S1 ВДНХ, неслабая квартплата там - 30 грн/м2.
Не на много дешевле Тетриса.
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foxluck
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:39
foxluck написав: Жека79 написав:
Может проще по совету форумчан застеклить балкон?
И штраф немаленький получить и потом еще компенсировать управляющей компании расходы на восстановление оригинального вида балкона
Нет, я очень надеюсь, что в Тетрисе "вільнолюдей" смогут держать в узде и не будут стеклить балконы и вешать кондиционеры на фасадах.
Проверено в Ричмонде: штраф суд отменяет и встает на сторону вильнолюдей за небольшой прайс. Вся надежда на жесткость Никонова, готовность "решать вопросы" в суде, но прежде всего - на то, что быки будут обходить ваши дома стороной.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:43
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Sinica
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:47
це форум порохососів
що хотів горобчику?
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Васенька
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Додано: Сер 26 лют, 2020 00:29
Васенька
Дай фото ремонта в квартире за 4куе с планировкой как в сталинке со звездой в "Маццква слезам не верит", только в таких домах квартиры при коммуняках были с комнатами от 15кв.м., как завещал великий Сержик, ну и кухня не 6-7кв.м. а намного поболе, суммарно это и давало общей 75метров.
Или там пристройка на первом этаже 3х комнатному хрущу аж 24 метра?
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барабашов
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Додано: Сер 26 лют, 2020 00:43
барабашов написав:Васенька
Дай фото ремонта в квартире за 4куе с планировкой как в сталинке со звездой в "Маццква слезам не верит", только в таких домах квартиры при коммуняках были с комнатами от 15кв.м., как завещал великий Сержик, ну и кухня не 6-7кв.м. а намного поболе, суммарно это и давало общей 75метров.
Или там пристройка на первом этаже 3х комнатному хрущу аж 24 метра?
для розуміння домік 2 етажа, 2 подезда, 6 квартир, 94 року. акі отрижка совка позорного. до центра Бахмача 4км, офіційно село бахмач-1
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Васенька
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