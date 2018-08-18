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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3055305630573058

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 62
Вже навіть перевищили
44%
27
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Может проще по совету форумчан застеклить балкон? :lol:

И штраф немаленький получить и потом еще компенсировать управляющей компании расходы на восстановление оригинального вида балкона :)

Нет, я очень надеюсь, что в Тетрисе "вільнолюдей" смогут держать в узде и не будут стеклить балконы и вешать кондиционеры на фасадах.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:34

  airmax78 написав:Ну шо, живое подтверждение что Модные Мопы рулят. Народ готов жить в микроквартирах и платить, платить, платить: https://www.youtube.com/watch?v=TH9vbQ5K1O0


Посмотрел это видео про S1 ВДНХ, неслабая квартплата там - 30 грн/м2.
Не на много дешевле Тетриса.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:39

  foxluck написав:
  Жека79 написав:Может проще по совету форумчан застеклить балкон? :lol:

И штраф немаленький получить и потом еще компенсировать управляющей компании расходы на восстановление оригинального вида балкона :)

Нет, я очень надеюсь, что в Тетрисе "вільнолюдей" смогут держать в узде и не будут стеклить балконы и вешать кондиционеры на фасадах.

Проверено в Ричмонде: штраф суд отменяет и встает на сторону вильнолюдей за небольшой прайс. Вся надежда на жесткость Никонова, готовность "решать вопросы" в суде, но прежде всего - на то, что быки будут обходить ваши дома стороной.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:43

  airmax78 написав:Это зе-депутат - не обращайте внимания.

:?: :shock:
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:47

  Sinica написав:
  airmax78 написав:Это зе-депутат - не обращайте внимания.

:?: :shock:

це форум порохососів 8)
що хотів горобчику?
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:29

Васенька
Дай фото ремонта в квартире за 4куе с планировкой как в сталинке со звездой в "Маццква слезам не верит", только в таких домах квартиры при коммуняках были с комнатами от 15кв.м., как завещал великий Сержик, ну и кухня не 6-7кв.м. а намного поболе, суммарно это и давало общей 75метров.
Или там пристройка на первом этаже 3х комнатному хрущу аж 24 метра?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:43

  барабашов написав:Васенька
Дай фото ремонта в квартире за 4куе с планировкой как в сталинке со звездой в "Маццква слезам не верит", только в таких домах квартиры при коммуняках были с комнатами от 15кв.м., как завещал великий Сержик, ну и кухня не 6-7кв.м. а намного поболе, суммарно это и давало общей 75метров.
Или там пристройка на первом этаже 3х комнатному хрущу аж 24 метра?

для розуміння домік 2 етажа, 2 подезда, 6 квартир, 94 року. акі отрижка совка позорного. до центра Бахмача 4км, офіційно село бахмач-1
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:22

  Васенька написав:
  барабашов написав:Васенька
Дай фото ремонта в квартире за 4куе с планировкой как в сталинке со звездой в "Маццква слезам не верит", только в таких домах квартиры при коммуняках были с комнатами от 15кв.м., как завещал великий Сержик, ну и кухня не 6-7кв.м. а намного поболе, суммарно это и давало общей 75метров.
Или там пристройка на первом этаже 3х комнатному хрущу аж 24 метра?

для розуміння домік 2 етажа, 2 подезда, 6 квартир, 94 року. акі отрижка совка позорного. до центра Бахмача 4км, офіційно село бахмач-1

Бльоооооо.... Даже в Бахмаче центр не потянули. Купили в ипенях Бахмача (на самом деле где-то в поле). И Васенька пришел тут этим хвастаться. Там хоть соседи живые есть? Воду, электричество, газ еще не отрезали? Канализация?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:41

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  Жека79 написав:Придомовая в Тетрисе - 42 грн за м2. Однако.....

44 однако

Я знал, что 25 грн/м - это только начало - пока не было парка и барбекю с бассейном на крыше.


ми продаємо простір (с) а простір то дорожче ніж плитку підмести і вікно протерти
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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