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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3056305730583059

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 62
Вже навіть перевищили
44%
27
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:03

  Xenon написав:Как вам такой бизнес? Из трехи делаем 4 смарта и вуаля!

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На шару готовий бізнес
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:28

  change_pm написав:
  xio13 написав:Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році. Зразу скажу зелену команду і волонтерів-активістів не згадуйте.


Імхо, ви рік переплутали. Може 2013? Бо в більшости кого я знаю, доходи зросли, т.к. в 2007 рокі ці люди мали вік 30+, то в 40+ повинні заробляти більше.
Може навіть раз в 10 більше.

Я в 2000му в университеті стипендію отримував 25 грн., а ось зараз іксанув теж нормально.
Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.
Це якраз для того щоб розуміти що ціни бетону в києві в масовому сегменті по 2000-3000$ не буде ніколи.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.

Вот если говорить про IT то там если сравнить человека с определенным опытом в 2007, то сейчас другой человек но с таким же опытом в $ будет получать больше.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48

  foxluck написав:
  xio13 написав:Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.

Вот если говорить про IT то там если сравнить человека с определенным опытом в 2007, то сейчас другой человек но с таким же опытом в $ будет получать больше.


Шо ви мені свое іт ліпите на кожному кроці? Ввп в світі росте, і дурню зрозуміло , що на європейському ринку чи ринку сша в 2007 році зп в доларах була нижча ніж аналогічна зарплата в доларах і зараз.

Іт експортує працю за кордон, і зрозумвло що в доларах зп вище ніж в 2007. Я говорю про 95% населення України.
На калькуляторі порахуйте скікі айтішніків і зеленої команди піявок. Ці 5% зросли. А інші?

Ви просто не можете зрозуміти примітивних речей: добробут в країні росте не через айтішніків (які всі фопи майже і платять 2 рубля податків, і не експортом зерна з поверненням ПДВ) а тими сферами якім ж*** зараз.

Якби ви займались виробництвом, а не жили в своїх рожевих мріях ви б бачили який в країни курс (на дно)

Кто в темі скаже що хоча б створив 5 робочих місць? Хоча б з офіційной мін з.п?
xio13
 
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