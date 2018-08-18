На шару готовий бізнес
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:03
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:28
Я в 2000му в университеті стипендію отримував 25 грн., а ось зараз іксанув теж нормально.
Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.
Це якраз для того щоб розуміти що ціни бетону в києві в масовому сегменті по 2000-3000$ не буде ніколи.
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48
Шо ви мені свое іт ліпите на кожному кроці? Ввп в світі росте, і дурню зрозуміло , що на європейському ринку чи ринку сша в 2007 році зп в доларах була нижча ніж аналогічна зарплата в доларах і зараз.
Іт експортує працю за кордон, і зрозумвло що в доларах зп вище ніж в 2007. Я говорю про 95% населення України.
На калькуляторі порахуйте скікі айтішніків і зеленої команди піявок. Ці 5% зросли. А інші?
Ви просто не можете зрозуміти примітивних речей: добробут в країні росте не через айтішніків (які всі фопи майже і платять 2 рубля податків, і не експортом зерна з поверненням ПДВ) а тими сферами якім ж*** зараз.
Якби ви займались виробництвом, а не жили в своїх рожевих мріях ви б бачили який в країни курс (на дно)
Кто в темі скаже що хоча б створив 5 робочих місць? Хоча б з офіційной мін з.п?
|