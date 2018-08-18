Вот если говорить про IT то там если сравнить человека с определенным опытом в 2007, то сейчас другой человек но с таким же опытом в $ будет получать больше.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48
Шо ви мені свое іт ліпите на кожному кроці? Ввп в світі росте, і дурню зрозуміло , що на європейському ринку чи ринку сша в 2007 році зп в доларах була нижча ніж аналогічна зарплата в доларах і зараз.
Іт експортує працю за кордон, і зрозумвло що в доларах зп вище ніж в 2007. Я говорю про 95% населення України.
На калькуляторі порахуйте скікі айтішніків і зеленої команди піявок. Ці 5% зросли. А інші?
Ви просто не можете зрозуміти примітивних речей: добробут в країні росте не через айтішніків (які всі фопи майже і платять 2 рубля податків, і не експортом зерна з поверненням ПДВ) а тими сферами якім ж*** зараз.
Якби ви займались виробництвом, а не жили в своїх рожевих мріях ви б бачили який в країни курс (на дно)
Кто в темі скаже що хоча б створив 5 робочих місць? Хоча б з офіційной мін з.п?
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:59
xio13
А я и не спорю что в стране курс на дно.
Мы же знаем сколько % голосовали за ЗЕ.
И если еще останется демократия, то не факт что в следующий раз за каких-то регионалов не проголосуют.
Я просто отвечал на ваш вопрос у кого поднялись зарплаты.
И кроме того ИТ хоть и платит 5% налога ФОП, но еще платит 20% НДС при покупке колбасы в магазине.
Кроме того жилье не является массовым товаром, его в любом случае все 100% населения не могут себе позволить даже в самых благополучных странах.
Но да, при теперешней власти экономический расцвет и взлет цен до уровня 2008 года не очень вероятен при условии что доллар не обесценится в мире.
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:01
створив мінімум 10 за останні пару років. Займаюсь виробництвом. Окуляри поки що не ношу, пропишуть, то, напевно, оберу не рожеві) Пару тижнів шукаю секретарку (попередня закінчила курси і пішла в ІТ). Реально якість людського матеріалу впала в останні роки нижче плінтусу. 15 тис.
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:12
Я коли згадую що Васєнька не просто обліківка, а ще й тицяє на кнопку у ВРУ то починаю шукати закордонний паспорт.
Всім процвітання!
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:15
Минстат, можно взять другие данные, но смысл не изменится.
Средняя ЗП декабрь 2007 1 677(355$), Киев отдельно 3038(607$)
Средняя ЗП декабрь 2019 12 264(511$),Киев отдельно 18 869(786$)
Но зачем нужны агрегированные данные, если можно опросить 3,5,10 знакомых и обозначить свое мировосприятие
Еще стоит учитывать, что кроме средней ЗП меняется состав работающих. Так программистов стало больше. Учителей, врачей стало больше в частных компаниях, где ЗП выше.
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Гляньте голосування зверху
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Депресивне містечко, як і Конотоп
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:42
Да, но никто не учитывает "долларовую" инфляцию - в баксах тоже чудным образом ничего не подешевело: еда, коммуналка, сфера услуг, недвига, тачки. Топливо только осталось на прежнем уровне, из-за дешевых углеводородов.
Если в голосовалке поставить "стал ли уровень долларовых доходов выше 1999?" все скажут однозначно, вот только за ТОТ бакс можно было себе трохи больше позволить, а многие за текущую месячную ЗП могли БЫ купить себе квартиру в столице.
Надо делать поправки
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стареет парень, стареет, 35 детей на площадке- для него трешак.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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