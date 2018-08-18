Додано: Сер 26 лют, 2020 08:59

xio13

А я и не спорю что в стране курс на дно.

Мы же знаем сколько % голосовали за ЗЕ.

И если еще останется демократия, то не факт что в следующий раз за каких-то регионалов не проголосуют.



Я просто отвечал на ваш вопрос у кого поднялись зарплаты.

И кроме того ИТ хоть и платит 5% налога ФОП, но еще платит 20% НДС при покупке колбасы в магазине.



Кроме того жилье не является массовым товаром, его в любом случае все 100% населения не могут себе позволить даже в самых благополучных странах.



Но да, при теперешней власти экономический расцвет и взлет цен до уровня 2008 года не очень вероятен при условии что доллар не обесценится в мире.