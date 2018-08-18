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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3056305730583059>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 65
Вже навіть перевищили
43%
28
Приблизно на рівні 2013
17%
11
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
13
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.

Вот если говорить про IT то там если сравнить человека с определенным опытом в 2007, то сейчас другой человек но с таким же опытом в $ будет получать больше.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48

  foxluck написав:
  xio13 написав:Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.

Вот если говорить про IT то там если сравнить человека с определенным опытом в 2007, то сейчас другой человек но с таким же опытом в $ будет получать больше.


Шо ви мені свое іт ліпите на кожному кроці? Ввп в світі росте, і дурню зрозуміло , що на європейському ринку чи ринку сша в 2007 році зп в доларах була нижча ніж аналогічна зарплата в доларах і зараз.

Іт експортує працю за кордон, і зрозумвло що в доларах зп вище ніж в 2007. Я говорю про 95% населення України.
На калькуляторі порахуйте скікі айтішніків і зеленої команди піявок. Ці 5% зросли. А інші?

Ви просто не можете зрозуміти примітивних речей: добробут в країні росте не через айтішніків (які всі фопи майже і платять 2 рубля податків, і не експортом зерна з поверненням ПДВ) а тими сферами якім ж*** зараз.

Якби ви займались виробництвом, а не жили в своїх рожевих мріях ви б бачили який в країни курс (на дно)

Кто в темі скаже що хоча б створив 5 робочих місць? Хоча б з офіційной мін з.п?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:59

xio13
А я и не спорю что в стране курс на дно.
Мы же знаем сколько % голосовали за ЗЕ.
И если еще останется демократия, то не факт что в следующий раз за каких-то регионалов не проголосуют.

Я просто отвечал на ваш вопрос у кого поднялись зарплаты.
И кроме того ИТ хоть и платит 5% налога ФОП, но еще платит 20% НДС при покупке колбасы в магазине.

Кроме того жилье не является массовым товаром, его в любом случае все 100% населения не могут себе позволить даже в самых благополучных странах.

Но да, при теперешней власти экономический расцвет и взлет цен до уровня 2008 года не очень вероятен при условии что доллар не обесценится в мире.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:01

  xio13 написав:
  foxluck написав:
  xio13 написав:Порівнюйте зарлату в долларах в 2007 і нинішню на аналогічній посаді.

Вот если говорить про IT то там если сравнить человека с определенным опытом в 2007, то сейчас другой человек но с таким же опытом в $ будет получать больше.


Шо ви мені свое іт ліпите на кожному кроці? Ввп в світі росте, і дурню зрозуміло , що на європейському ринку чи ринку сша в 2007 році зп в доларах була нижча ніж аналогічна зарплата в доларах і зараз.

Іт експортує працю за кордон, і зрозумвло що в доларах зп вище ніж в 2007. Я говорю про 95% населення України.
На калькуляторі порахуйте скікі айтішніків і зеленої команди піявок. Ці 5% зросли. А інші?

Ви просто не можете зрозуміти примітивних речей: добробут в країні росте не через айтішніків (які всі фопи майже і платять 2 рубля податків, і не експортом зерна з поверненням ПДВ) а тими сферами якім ж*** зараз.

Якби ви займались виробництвом, а не жили в своїх рожевих мріях ви б бачили який в країни курс (на дно)

Кто в темі скаже що хоча б створив 5 робочих місць? Хоча б з офіційной мін з.п?

створив мінімум 10 за останні пару років. Займаюсь виробництвом. Окуляри поки що не ношу, пропишуть, то, напевно, оберу не рожеві) Пару тижнів шукаю секретарку (попередня закінчила курси і пішла в ІТ). Реально якість людського матеріалу впала в останні роки нижче плінтусу. 15 тис.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:12

  Sinica написав:
  airmax78 написав:Это зе-депутат - не обращайте внимания.

:?: :shock:

Я коли згадую що Васєнька не просто обліківка, а ще й тицяє на кнопку у ВРУ то починаю шукати закордонний паспорт.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:15

Минстат, можно взять другие данные, но смысл не изменится.
Средняя ЗП декабрь 2007 1 677(355$), Киев отдельно 3038(607$)
Средняя ЗП декабрь 2019 12 264(511$),Киев отдельно 18 869(786$)

Но зачем нужны агрегированные данные, если можно опросить 3,5,10 знакомых и обозначить свое мировосприятие :oops:
Еще стоит учитывать, что кроме средней ЗП меняется состав работающих. Так программистов стало больше. Учителей, врачей стало больше в частных компаниях, где ЗП выше.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:
  foxluck написав:
  xio13 написав:Хаха, ану назвіть людей, які заробляють в доларах більше ніж в 2007 році.

IT-шники например

Давайте ще приведіть приклад з гастриками на полях поляндії.

Айтішніки заробляють звичайну зарплату працівників інших країн, просто експортують свою працю на закордонні ринки.
Ніхто в Україні не заробляє в доларах більще ніж в 2007 році (я кажу про 95% людей в Країні) тому казок про ціни на бєтон више не плетіть.
Гляньте голосування зверху :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Васенька написав:
  барабашов написав:
  Васенька написав:родичами куплена 3-кімнатна 75м2 з ремонтом в Бахмачі за 4000у.е :)
тобто майже 50 БАКСОВ за м2
пс. Бахмач - райцентр, залізничний вузол в 2 годинах їзди від ЦЕНТРА КИЄВА, перед Конотопом
і квиток всього 60грн...

Можно фото ремонта хотя бы за 3куе в этой шикарной трёхе?
Там в доме много окон заколочено и прилегающая напоминает такую же где нибудь в Торезе или Снежном?

зайди в пейсбук чи контакт та подивися що таке БАХМАЧ
Депресивне містечко, як і Конотоп
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:42

  Faceless написав:..Гляньте голосування зверху :)

Да, но никто не учитывает "долларовую" инфляцию - в баксах тоже чудным образом ничего не подешевело: еда, коммуналка, сфера услуг, недвига, тачки. Топливо только осталось на прежнем уровне, из-за дешевых углеводородов.
Если в голосовалке поставить "стал ли уровень долларовых доходов выше 1999?" все скажут однозначно, вот только за ТОТ бакс можно было себе трохи больше позволить, а многие за текущую месячную ЗП могли БЫ купить себе квартиру в столице.
Надо делать поправки
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:.В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак,

Стареет парень, стареет, 35 детей на площадке- для него трешак.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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