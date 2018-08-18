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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3056305730583059

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 65
Вже навіть перевищили
43%
28
Приблизно на рівні 2013
17%
11
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
13
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:14

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:.В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак,

Стареет парень, стареет, 35 детей на площадке- для него трешак.

дык детсадовцы со школотой обычно собираются на тусню по ночам... конину распивают, потом идет караоке, пьяные выкрики, а под утро массовые махачи класс на класс и группа на группу. Страшное соседство, да-да! :wink:
antey1969
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  #<1 ... 3056305730583059
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