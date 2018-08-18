|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:14
Serg-ik написав: Жека79 написав:
.В комплексе прогнозируется детская академия на овер 100+ детей (для всех детей а не только для жителей Тетриса) .....И скорее всего все дети будут гулять в этом дворе. Я просто знаю что такое детский сад на закрытой территории в риверстоуне на 30-35 детей--это трешак,
Стареет парень, стареет, 35 детей на площадке- для него трешак.
дык детсадовцы со школотой обычно собираются на тусню по ночам... конину распивают, потом идет караоке, пьяные выкрики, а под утро массовые махачи класс на класс и группа на группу. Страшное соседство, да-да!
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9034
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 2381 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17739
|2860297
|
Сер 26 лют, 2020 07:39
Frant
|
|463
|194468
|
|
|8
|10452
|
|