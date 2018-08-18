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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3056305730583059

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 66
Вже навіть перевищили
42%
28
Приблизно на рівні 2013
18%
12
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
13
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:54

  Чукча2 написав:
  Faceless написав:Депресивне містечко, як і Конотоп


В свете последних событий, такие отдалённые райцентры могут показать хорошую рОкету, в отличии от перенаселённого Киева...не всё так однозначно

Райцентры нет, только отдаленные хутора мастхев
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  foxluck написав:И кроме того ИТ хоть и платит 5% налога ФОП, но еще платит 20% НДС при покупке колбасы в магазине.

ИТ не едят колбасу, они пьют смузи, который делают ФОП на тех же 5% единого налога

Кроме того жилье не является массовым товаром, его в любом случае все 100% населения не могут себе позволить даже в самых благополучных странах.

Надо только захотеть и в такой стране, как Украина, 100% населения может стать собственником жилья. Все стройматериалы в стране есть, рабочих рук-немерянно, на всю Европу хватает.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:вот только за ТОТ бакс можно было себе трохи больше позволить,

Например? Чего больше Вы себе могли позволить за ТОТ бакс, а не за этот?
Хотя бы 5 позиций
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:40

  Serg-ik написав:
  sequence написав:вот только за ТОТ бакс можно было себе трохи больше позволить,

Например? Чего больше Вы себе могли позволить за ТОТ бакс, а не за этот?
Хотя бы 5 позиций


У меня есть пример, может и не совсем точный.
Тогда, в спортмастере, китайские кроссовки своего бренда они продавали за 5-10 баксов. Сейчас продают за 20 и качество хуже.
Ну тут наверно не только доллар, тут еще и благосостояние китайцев сыграло свою роль :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:45

  Serg-ik написав:
  sequence написав:вот только за ТОТ бакс можно было себе трохи больше позволить,

Например? Чего больше Вы себе могли позволить за ТОТ бакс, а не за этот?
Хотя бы 5 позиций

1) в 1999-2000 году квадратный метр в ЖК на Предславинской стоил 400. Это несмотря на то, что домов строилось мало и это ну-у-у, почти центр
2) еда. Без комментариев
3) углеводороды - туда же. Нефть 30 баксов
4) золото - 300 баксов/унцию (сейчас 1650)
5) черные и цветные металлы, цемент.

Дороже были полимеры, технологии только начинали развиваться
sequence
 
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