Райцентры нет, только отдаленные хутора мастхев
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:54
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИТ не едят колбасу, они пьют смузи, который делают ФОП на тех же 5% единого налога
Надо только захотеть и в такой стране, как Украина, 100% населения может стать собственником жилья. Все стройматериалы в стране есть, рабочих рук-немерянно, на всю Европу хватает.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Например? Чего больше Вы себе могли позволить за ТОТ бакс, а не за этот?
Хотя бы 5 позиций
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:40
У меня есть пример, может и не совсем точный.
Тогда, в спортмастере, китайские кроссовки своего бренда они продавали за 5-10 баксов. Сейчас продают за 20 и качество хуже.
Ну тут наверно не только доллар, тут еще и благосостояние китайцев сыграло свою роль
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:45
1) в 1999-2000 году квадратный метр в ЖК на Предславинской стоил 400. Это несмотря на то, что домов строилось мало и это ну-у-у, почти центр
2) еда. Без комментариев
3) углеводороды - туда же. Нефть 30 баксов
4) золото - 300 баксов/унцию (сейчас 1650)
5) черные и цветные металлы, цемент.
Дороже были полимеры, технологии только начинали развиваться
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:06
sequence
Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах выросло
В 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 21 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВ
Мобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 26 лют, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:10
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:14
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вывод прост: надо продавать недвигу, покупать физическое золото и жить 1000 лет для достижения профита. Недвига разрушается, а золото только форму меняет и дорожает....дорожает....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:25
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