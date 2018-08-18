Додано: Сер 26 лют, 2020 12:06

sequence

Согласен. Я немного перепутал. В одном сообщении сравнивались з/п 2007 с з/п 2019. Исходя из этого и задал вопрос. А с 1999-2000 конечно всё в баксах выросло

В 2000 можно было купить какой-то Самсунг с кинескопом 21 дюйм за 300 баксов, а сейчас купите 32 дюйма смарт ТВ

Мобила примитивная стоила 300+ баксов, а сейчас-20.

Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 26 лют, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s