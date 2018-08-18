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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:31
рахуючи з 2000 по 2020рр в Україні ціни виросли в середньому в 10 разів в гривнях,
а зарплати В ГРИВНЯХ виросли в 50-100 разів...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:37
sequence написав: Serg-ik написав: sequence написав:
и чо?
Вывод прост: надо продавать недвигу, покупать физическое золото и жить 1000 лет для достижения профита. Недвига разрушается, а золото только форму меняет и дорожает....дорожает....
да ладно!
недвига подорожала в 10 раз, а золото "всего" в пять!
бетонируемся!
В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.
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sesk
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:43
sesk написав: sequence написав: Serg-ik написав:
Вывод прост: надо продавать недвигу, покупать физическое золото и жить 1000 лет для достижения профита. Недвига разрушается, а золото только форму меняет и дорожает....дорожает....
да ладно!
недвига подорожала в 10 раз, а золото "всего" в пять!
бетонируемся!
В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.
Банковская ячейка - 1200 грн. в месяц.
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airmax78
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:44
sesk написав:
..Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.
Верно.
Это консервативный способ сбережений, тем не менее требующий затрат на хранение (сейфы, банк. ячейки и т.д.)
Еще лет 15 назад один справжний "золотой жук" написал, а я запомнил: "структура сбережений очень проста. То, что могу потратить за месяц, держу в гривнах; годовой запас прочности в долларах; остальное - в золоте"
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sequence
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:46
airmax78 написав: Serg-ik написав:
Согласен. Я немного перепутал.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
И сейчас в Нью Йорке можно купить квартиру за 150к и за 100к и даже за 50к вагончик на Лонг Айленде в получасе езды от Манхеттена вполне можно приобрести!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:49
sesk написав:
В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.
Грам в 100 грамовому зливку 1312 грн на купить. На продать 1217 грн.
Попадос автоматом в 7.8 %
Рекомендуєте взять? По 1312 грн і під матрас?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:50
airmax78
Лес=0.
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sesk
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:00
sequence написав:
годовой запас прочности в долларах; остальное - в золоте"
Только вот обналичивание золотого запаса может стать проблемой. Банки скупают с хорошим дисконтом, забирая себе нехилый процент прироста в цене. А иногда вводится запрет на операции с золотом ( помним 3000 грн в день? менее 3 грамм) , тогда купить его в банке невозможно и проблемы с продажей.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:06
Serg-ik написав: sequence написав:
годовой запас прочности в долларах; остальное - в золоте"
Только вот обналичивание золотого запаса может стать проблемой. Банки скупают с хорошим дисконтом, забирая себе нехилый процент прироста в цене. А иногда вводится запрет на операции с золотом ( помним 3000 грн в день? менее 3 грамм) , тогда купить его в банке невозможно и проблемы с продажей.
Покупай монеты золотые, орден Ленина. На нумизматическом рынке всегда можно продать без большой маржи.
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sesk
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