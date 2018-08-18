Грам в 100 грамовому зливку 1312 грн на купить. На продать 1217 грн.
Попадос автоматом в 7.8 %
Рекомендуєте взять? По 1312 грн і під матрас?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:49
Грам в 100 грамовому зливку 1312 грн на купить. На продать 1217 грн.
Попадос автоматом в 7.8 %
Рекомендуєте взять? По 1312 грн і під матрас?
Всім процвітання!
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:34
Ну, то вы загнули. Папа в Киевэнерго в 2002-м году получал 900 гривен, сейчас там на такой должности получают (обычный работяга 5-го или 6-го разряда, не начальник), ну, может, в 10 раз больше, и то вряд ли, но никак не в 50-100.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37
Сергей Смирнов про Мрочковского и нарезку квартир на части:
и что это нифига не просто на самом деле
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:01
не расслабляемся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:19
Холивар инфоцыган. Но на самом деле, я бы пристрелил этого п*дораса Мрочковского за его советы по делению квартир на студии для посуточной сдачи.
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:24
Бажаючим погратися в хостели тре брати кадор на жилянській.
Там вся будівля нежитлова. Роби шо хочеш.
Всім процвітання!
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а це рядом з Києвом???
15км від Борисполя всього, 40км до метро.
квартира-студія за 2000 баксов
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:21
Вась, Ти там в раді багато не говори, а то ще виженуть за профнепридатність.
Всім процвітання!
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